Los Angeles 2028: saiba os planos para a próxima edição dos Jogos Olímpicos

Após quase 20 dias de competições, os Jogos Olímpicos de Paris 2024 terminaram. Agora, o foco já começa a se virar para a próxima edição do maior evento esportivo do mundo, em 2028, quando as Olimpíadas serão realizadas em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Com previsão de ser realizada entre 14 e 30 de julho, a edição dos Jogos ocorrerá em Los Angeles pera terceira vez na história. O sol é o principal símbolo da edição na “cidade dos anjos”, que promete um evento inclusivo e sustentável, revertendo erros cometidos em Paris. Uma das medidas será utilizar 100% de instalações já existentes ou temporárias para a realização do evento.

O comitê que organiza os Jogos em LA também propôs que mais cinco modalidades sejam adicionadas ao evento esportivo, além de desejar a mistura de esporte e entretenimento, visando renovar a “cara” das Olimpíadas. As modalidades adicionais seriam: beisebol-softbol, críquete, flag football, lacrosse e squash.

A proposta deve ser aceita pelo conselho executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI), que deve anunciar a decisão na 141ª Sessão do COI em Mumbai, na Índia, que ocorrerá entre os dias 15 e 17 de outubro.