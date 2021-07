Brasil x Egito: onde assistir ao jogo do futebol masculino nas Olimpíadas

Enquanto a torcida pelo futebol do Brasil nas Olimpíadas se recupera da eliminação das mulheres para o Canadá, os homens já têm compromisso marcado pra este sábado (31), às 7h, contra o Egito, em Saitama, nas quartas de final do torneio. O duelo terá transmissão ao vivo na TV aberta pela Globo, na TV fechada pelo SporTV e pelo serviço de streaming na Globoplay.

Com duas vitórias e um empate, a Seleção Brasileira tem sete pontos e fechou a fase classificatória na primeira colocação do Grupo D. Já a seleção egípcia foi vice-líder no Grupo C, atrás apenas da Espanha, com quatro pontos conquistados após uma vitória, um empate e uma derrota na fase de grupos.

As quartas de final acontecem em jogos únicos. Quem vencer avança e, em caso de empate, as seleções disputam dois tempos de 15 minutos na prorrogação. Se o placar permanecer igualado, a partida será decidida na cobrança de pênaltis. Quem avançar enfrenta o vencedor do confronto entre Coreia do Sul x México.

Brasil x Egito - Olimpíadas de Tóquio 2020

Local: Estádio de Saitama, em Saitama (Japão)

Data e horário: Sábado (31/07), às 7h00 (de Brasília)

Transmissão: Globo, SporTV e Globoplay.