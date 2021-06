Com Daniel Alves e outros nove que atuam no Brasil, Jardine convoca Seleção para Olimpíada; veja a lista!

Na manhã desta quinta-feira (17), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o técnico André Jardine anunciou a lista final dos convocados da Seleção Brasileira para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A equipe iniciará a competição em Yokohama, contra a Alemanha, no dia 22 de julho. A viagem para o Japão será feita no dia 15, como informado.

- Vamos juntos para Tóquio, para conquistar duas medalhas de ouro, masculina e feminina. Foi uma preparação espetacular, com um projeto em que a CBF confiou. Tivemos todo o apoio – detalhou o ex-jogador Branco, atual coordenador das seleções de base da CBF.

Divulgada de modo virtual, em virtude da pandemia de Covid-19, a lista final para as Olimpíadas de Tóquio conta com 18 nomes. O atacante Neymar, que está com a Seleção principal na Copa América, foi barrado pelo PSG e, portanto, não foi convocado. O goleiro Santos, o zagueiro Diego Carlos e o lateral-direito Daniel Alves foram os três jogadores acima dos 24 anos escolhidos por Jardine.

Veja a lista completa:

GOLEIROS

Breno (Grêmio)Santos (Ahtletico-PR)

LATERAISDaniel Alves (São Paulo)Gabriel Menino (Palmeiras)Guilherme Arana (Atlético-MG)

ZAGUEIROS

Diego Carlos (Sevilla)Gabriel Magalhaes (Arsenal)Nino (Fluminense)

MEIO-CAMPISTASBruno Guimaraes (Lyon)Claudinho (RB Bragantino)Douglas Luiz (Aston Villa)Gérson (Flamengo)Matheus Henrique (Grêmio)

ATACANTES

Antony (Ajax)Malcom (Zenit)Matheus Cunha (Hertha Berlim)Paulinho (Bayer Leverkusen)Pedro (Flamengo)