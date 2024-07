Olimpíadas 2024: Pâmela Rosa é eliminada nas preliminares do skate street após cair três vezes

Pâmela Rosa, um dos principais nomes do skate street brasileiro, foi eliminada ainda nas preliminares da competição nas Olimpíadas de Paris 2024. A atleta de 25 anos competiu na bateria 2 e sofreu três quedas em cinco voltas. Mesmo com uma última volta bem sucedida, seu somatório de 205.23 pontos não foi suficiente para avançar às finais, terminando em 9º lugar, uma posição abaixo da zona de classificação.

Pâmela competiu lesionada, com uma torção no pé ocorrida dois dias antes da competição. "Estou satisfeita, mais uma Olimpíada para a história, mas um pouco triste porque a mesma coisa que aconteceu em Tóquio se repetiu aqui. Infelizmente, dois dias antes da competição, torci meu pé e competi lesionada. Agora é me recuperar. Foi exatamente a mesma coisa de Tóquio, só que agora a lesão ocorreu na pista. Já sabia que seria difícil. E a torcida veio em peso, o que nos conforta ainda mais", explicou Pâmela ao jornal O Globo.

Gabi Mazetto, que também disputava a bateria 2 e participava de sua primeira Olimpíada, terminou em 11º lugar com um somatório de 144.35 pontos, ficando igualmente fora das finais.

As skatistas que se classificaram para as finais, na ordem, foram Coco Yoshizawa (Japão), Chenxi Cui (China), Covell Chloe (Austrália), Yuanling Zhu (China), Roos Zwetsloot (Holanda), Wenhui Zeng (China), Daniel Terol (Espanha) e Natalia Munoz (Espanha).

O Brasil ainda conta com Rayssa Leal em ação neste domingo (28/7). A medalhista de prata em Tóquio 2020 disputa a bateria 3 em instantes.