Olimpíadas 2024: Rayssa Leal sofre quedas, mas se classifica para a final no Skate Street; vídeo

Na manhã deste domingo (28), as Olimpíadas de Paris 2024 foram palco de emoções intensas durante a competição de skate street . A atleta japonesa Liz Akama destacou-se ao anotar uma impressionante pontuação de 84,61, alcançando o segundo lugar no ranking geral. Com essa pontuação, a posição de Rayssa Leal foi afetada, fazendo com que a skatista brasileira caísse algumas posições. A final será disputada a partir do meio-dia deste domingo (28).

Apesar da pressão, Rayssa Leal conseguiu garantir sua vaga na final do Skate Street. Ela terminou a fase classificatória na 7ª posição, assegurando assim sua presença na disputa final. Assim, a jovem atleta mantém viva a chance de conquistar uma medalha para o Brasil.

As outras brasileiras na disputa não tiveram a mesma sorte. Pâmela Rosa e Gabi Mazetto foram eliminadas. Pâmela Rosa terminou na 16ª colocação, enquanto Gabi Mazetto ficou em 19º lugar.

Outro destaque da manhã foi Funa Nakayama, que também conseguiu entrar para o top 8, tornando a disputa ainda mais acirrada.

Classificação Geral do Skate Street Feminino

Coco Yoshizawa (Japão): 258,92 pontos - Classificada Liz Akama (Japão): 257,99 pontos - Classificada Cui Chenxi (China): 254,34 pontos - Classificada Chloe Covell (Austrália): 246,73 pontos - Classificada Funa Nakayama (Japão): 245,52 pontos - Classificada Paige Heyn (Estados Unidos): 244,29 pontos - Classificada Rayssa Leal (Brasil): 241,43 pontos - Classificada Poe Pinson (Estados Unidos): 241,12 pontos - Classificada Zhu Yuanling (China): 234,82 pontos Roos Zwetsloot (Países Baixos): 233,71 pontos Lucie Schoonheere (França): 228,05 pontos Zeng Wenhui (China): 223,49 pontos Daniela Terol (Espanha): 220,38 pontos Natalia Munoz (Espanha): 214,70 pontos Keet Oldenbeuving (Países Baixos): 210,78 pontos Pâmela Rosa (Brasil): 205,23 pontos Vareeraya Sukasem (Tailândia): 200,75 pontos Boipelo Awuah (África do Sul): 159,34 pontos Gabi Mazetto (Brasil): 144,35 pontos Haylie Powell (Austrália): 125,30 pontos Liv Lovelace (Austrália): 118,10 pontos Mariah Duran (Estados Unidos): 58,36 pontos