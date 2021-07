Olimpíada: Time Brasil já tem 140 atletas treinando no Japão

A oito dias da Cerimônia de Abertura da Olimpíada, o Time Brasil (delegação brasileira para o megaevento esportivo) já tem 140 atletas de 11 modalidades espalhados pelo território japonês. O grupo ocupa atualmente quatro das oito bases exclusivas do Comitê Olímpico do Brasil e uma vila satélite, com estrutura completa.

O cavaleiro João Victor Marcari Oliva foi o primeiro atleta brasileiro a entrar na Vila Olímpica em Tóquio, na noite desta quinta-feira (15) (manhã no horário de Brasília).

Nesta quinta-feira também desembarcaram na terra dos Jogos Olímpicos três atletas de taekwondo que ficam em Ota, localizada a aproximadamente 14 quilômetros da capital, e sete do judô, que seguiram para Hamamatsu, uma viagem de 250 quilômetros.

A base brasileira em Ota é a que concentra o maior número de atletas. Estão no local as equipes feminina e masculina de handebol, o boxe, as duplas de vôlei de praia e a seleção masculina de vôlei. Em Hamamatsu já estão o judô e o tênis de mesa. Em Nagato, que fica a mais de 780 quilômetros de Tóquio, está o rugby. E em Enoshima, a 75 quilômetros da principal cidade japonesa, ficam os representantes da vela. Os atletas de canoagem slalom, que teve em Ana Sátila a primeira atleta do país a chegar em Tóquio para os Jogos, estão treinando na cidade.

Sagamihara, que fica nas redondezas de Tóquio (aproximadamente 50 quilômetros), também já está bem agitada. Dez atletas da natação chegaram na última terça-feira (13). Um dia depois a seleção feminina de vôlei começou a treinar por lá.

O Time Brasil terá uma delegação recorde no Japão: 302 atletas, em 35 modalidades. Os maiores números da história do país em uma edição realizada no exterior, sendo 31 medalhistas e 18 campeões olímpicos.