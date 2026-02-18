Olimpíada de Inverno: Cachorro invade pista, confunde sensor e altera resultado do Brasil O cachorro atende pelo nome de Nazgûl - uma referência aos personagens da saga O Senhor dos Anéis - e vive nas proximidades da pista Estadão Conteúdo 18.02.26 16h57 Uma situação para lá de curiosa marcou a participação do Brasil no sprint por equipes do esqui cross-country nesta quarta-feira pelos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina-2026. Enquanto Eduarda Ribera descia a pista para completar sua parte da prova ao lado de Bruna Moura, um cachorro atravessou a linha de chegada e acabou interferindo na cronometragem oficial. O sistema eletrônico registrou a passagem do animal como se fosse a da atleta brasileira, atribuindo momentaneamente à equipe um tempo muito superior ao esperado. Com isso, o Brasil chegou a aparecer provisoriamente com o 12º melhor tempo, o que representaria um salto expressivo no ranking da prova. Pouco depois, com a revisão das imagens e dos dados, a organização identificou a falha: o sensor confundiu o cachorro com uma competidora. A marca foi corrigida, e Eduarda terminou sua volta na 24ª colocação, completando os 1,5 km em 3min55s66. Com a soma dos tempos, a dupla brasileira ficou oficialmente em 21º lugar, fora da zona de classificação para a final. De acordo com informações da transmissão do SporTV2, o cachorro atende pelo nome de Nazgûl - uma referência aos personagens da saga O Senhor dos Anéis - e vive nas proximidades da pista, o que explicaria sua presença inesperada durante a competição. Na segunda passagem da equipe, Bruna Moura conseguiu melhorar sua performance individual, fechando o percurso em 3min41s60. Apesar do episódio inusitado e da eliminação precoce, o resultado final representou um marco positivo: foi o melhor tempo já obtido pelo Brasil em uma prova por equipes no esqui cross-country em Jogos de Inverno. Ao todo, 26 duplas disputaram a fase classificatória, e apenas 15 avançaram à final após as duas voltas - uma para cada atleta. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Jogos Olimpicos de Inverno COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Veja como fazer o cadastro da biometria facial para jogos do Remo e do Paysandu no Mangueirão Seel adquiriu 106 leitores de reconhecimento facial que já foram instalados nas catracas do Colosso do Bengui 18.02.26 15h36 Futebol Paraense inicia oitava temporada na Coreia do Sul e busca marca histórica Atacante Willyan está a um gol de alcançar 100 participações diretas e mira retorno do Suwon à elite 18.02.26 15h09 Futebol Remo encaminha contrato em definitivo com meia Diego Hernandez; saiba detalhes Segundo informação do ge, confirmada pela reportagem de O Liberal, negociação aguarda o ‘sim’ do jogador para ser concretizada. 18.02.26 14h41 futebol Presidente do Paysandu nega existência de proposta do Internacional por volante da base Segundo Márcio Tuma, não houve proposta oficial pelo atleta 18.02.26 12h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia e Remo duelam em Marabá por vaga na semifinal do Parazão Confronto único no Zinho Oliveira abre as quartas de final; vencedor enfrenta Cametá ou Santa Rosa 18.02.26 7h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (18/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 18.02.26 7h00 futebol Com titulares da Série A, Remo divulga lista de relacionados para jogo contra o Águia de Marabá Leão Azul encara o Azulão pelas quartas de final do Parazão na próxima quarta-feira (18), no Zinho de Oliveira 17.02.26 12h52 relação estremecida Lateral do Remo faz duras críticas a Osorio: 'Achou que eu era moleque' Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, Sávio afirmou ter sido desrespeitado pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio 17.02.26 19h10