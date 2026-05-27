Oklahoma City Thunder supera os Spurs e abre 3 a 2 nas finais da Conferência Oeste da NBA Em quadra, o destaque ficou por conta de Shai Gilgeous-Alexander, que anotou 32 pontos Estadão Conteúdo 27.05.26 9h17 O Oklahoma City Thunder deu um passo importante nos playoffs da NBA ao vencer o San Antonio Spurs por 127 a 114. A partida, válida pelos playoffs da Conferência Oeste, aconteceu na noite desta terça-feira, no Paycom Center. Com a vitória, o Thunder lidera a série por 3 a 2 e está a apenas uma vitória de avançar à disputa do título. O próximo confronto, o Jogo 6, será nesta quinta-feira no Frost Bank Center, casa do San Antonio Spurs. Os Spurs precisarão vencer o próximo jogo para forçar a sétima e última partida da série. A equipe busca reverter a desvantagem para continuar na briga por uma vaga nas finais da NBA. Destaque Individual e Retomada do Thunder Em quadra, o grande destaque foi Shai Gilgeous-Alexander. Após um início difícil, o ala-armador encontrou seu ritmo e liderou a vitória. Ele assinalou 32 pontos e contribuiu com nove assistências para sua equipe. O técnico Mark Daigneault comemorou a exibição. "Obviamente, jogamos muito melhor, tanto em termos de processo quanto de resultado. É uma série de playoffs", afirmou. A resposta dos atletas contagiou o comandante. No Jogo 4, o Thunder havia marcado apenas 82 pontos na derrota para os Spurs, em uma atuação abaixo do esperado. A recuperação da equipe demonstrou a capacidade de absorver as lições e buscar a próxima oportunidade, segundo o treinador. A Análise dos Spurs Pelo lado dos Spurs, Stephen Castle foi o maior pontuador da equipe, com 24 pontos. Apesar da boa atuação individual, o time não conseguiu a vitória no Jogo 5. O treinador Mitch Johnson destacou a necessidade de ajustes para o Jogo 6. "Criamos boas oportunidades, mas também perdemos muitos arremessos livres e temos de melhorar", declarou o técnico da equipe. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Oklahoma City Thunder Spurs COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES será? Remo tem interesse na contratação do meia Paulo Henrique Ganso para a sequência da temporada Jogador deve deixar o Fluminense nesta janela do meio do ano 27.05.26 9h47 Futebol Após reavaliação, Remo amplia prazo de recuperação de Gabriel Taliari Segundo o chefe do departamento médico do Remo, Jean Klay, jogador teve dificuldades na última etapa de transição física 26.05.26 17h01 Futebol Alef Manga não deve desfalcar o Remo contra o São Paulo, diz médico do clube Segundo Jean Klay, jogador sofreu uma lesão no ombro diante do Athletico-PR, rodada passada. 26.05.26 16h48 Futebol Médico do Remo fala sobre recuperação de Marcelo Rangel e dá prazo de recuperação Em pronunciamento à imprensa, o médico Jean Klay disse que Rangel deve passar pelo menos um mês longe dos gramados. 26.05.26 16h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES será? Remo tem interesse na contratação do meia Paulo Henrique Ganso para a sequência da temporada Jogador deve deixar o Fluminense nesta janela do meio do ano 27.05.26 9h47 FUTEBOL Seleção chega à Granja Comary com Neymar para abrir os trabalhos 'sem mágica' de Ancelotti Todos os atletas serão submetidos a avaliação médica entre quarta e quinta-feira 27.05.26 8h41 Esporte Pará abre quase mil vagas gratuitas para programa esportivo em Belém Inscrições para o Talentos Esportivos serão realizadas nos dias 2 e 3 de junho, no Mangueirão, com atividades para crianças, jovens e adultos 26.05.26 22h37 Flamengo vence Cusco e aguarda definição da liderança geral da Copa Libertadores 26.05.26 23h47