Oklahoma City Thunder supera os Spurs e abre 3 a 2 nas finais da Conferência Oeste da NBA

O Oklahoma City Thunder deu um passo importante nos playoffs da NBA ao vencer o San Antonio Spurs por 127 a 114. A partida, válida pelos playoffs da Conferência Oeste, aconteceu na noite desta terça-feira, no Paycom Center.

Com a vitória, o Thunder lidera a série por 3 a 2 e está a apenas uma vitória de avançar à disputa do título. O próximo confronto, o Jogo 6, será nesta quinta-feira no Frost Bank Center, casa do San Antonio Spurs.

Os Spurs precisarão vencer o próximo jogo para forçar a sétima e última partida da série. A equipe busca reverter a desvantagem para continuar na briga por uma vaga nas finais da NBA.

Destaque Individual e Retomada do Thunder

Em quadra, o grande destaque foi Shai Gilgeous-Alexander. Após um início difícil, o ala-armador encontrou seu ritmo e liderou a vitória. Ele assinalou 32 pontos e contribuiu com nove assistências para sua equipe.

O técnico Mark Daigneault comemorou a exibição. "Obviamente, jogamos muito melhor, tanto em termos de processo quanto de resultado. É uma série de playoffs", afirmou. A resposta dos atletas contagiou o comandante.

No Jogo 4, o Thunder havia marcado apenas 82 pontos na derrota para os Spurs, em uma atuação abaixo do esperado. A recuperação da equipe demonstrou a capacidade de absorver as lições e buscar a próxima oportunidade, segundo o treinador.

A Análise dos Spurs

Pelo lado dos Spurs, Stephen Castle foi o maior pontuador da equipe, com 24 pontos. Apesar da boa atuação individual, o time não conseguiu a vitória no Jogo 5.

O treinador Mitch Johnson destacou a necessidade de ajustes para o Jogo 6. "Criamos boas oportunidades, mas também perdemos muitos arremessos livres e temos de melhorar", declarou o técnico da equipe.