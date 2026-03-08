Oklahoma City Thunder derrota Warriors e chega a 50ª vitória na temporada da NBA Estadão Conteúdo 08.03.26 11h12 Atual campeão da NBA, o Oklahoma City Thunder derrotou o Golden State Warriors por 104 a 97 na noite de sábado, conquistou sua quinta vitória consecutiva e se tornou o primeiro time da liga a alcançar 50 triunfos nesta temporada. A equipe de Oklahoma está invicta desde que Shai Gilgeous-Alexander retornou às quadras após se recuperar de uma lesão abdominal. Contra os Warriors, ele marcou 27 pontos e chegou a 125 jogos consecutivos com produção de ao menos 20 pontos. Gilgeous-Alexander pode igualar o recorde de Wilt Chamberlain de 126 partidas seguidas com pelo menos 20 pontos na segunda-feira, em casa, contra o Denver Nuggets. Pelo Golden State, o brasileiro Gui Santos foi o destaque com 22 pontos e 11 rebotes. Stephen Curry desfalcou os Warriors pelo 13º jogo consecutivo com problema no joelho direito. O Thunder não contou com os titulares Chet Holmgren e Jalen Williams e o pivô Isaiah Hartenstein, todos com problemas físicos. O Thunder foi para o intervalo por 67 a 54 no intervalo. O Golden State diminuiu a vantagem no início do terceiro quarto e chegou a empatar o jogo em 77 a 77, mas não conseguiu manter o ritmo na parte final do confronto. COM 35 PONTOS DE JOHNSON, HAWKS VENCEM 76ERS E CHEGAM SO 6º TRIUNFO SEGUIDO Com 35 pontos, 10 rebotes e sete assistências, Jalen Johnson foi o destaque da vitória do Atlanta Hawks sobre o Philadelphia 76ers por 126 a 116 na noite de sábado. Foi o sexto triunfo consecutivo, a melhor sequência do time na temporada. Atlanta, que teve duas séries de cinco vitórias consecutivas nesta temporada, venceu sete de seus últimos oito jogos. O desempenho recente fez o time superar os 50% de aproveitamento, com 33 triunfos em 64 partidas. Confira os resultados deste sábado Minnesota Timberwolves 92 x 119 Orlando Magic Atlanta Hawks 125 x 116 Philadelphia 76ers Detroit Pistons 105 x 107 Brooklyn Nets Memphis Grizzlies 120 x 123 Los Angeles Clippers Milwaukee Bucks 113 x 99 Utah Jazz Oklahoma City Thunder 104 x 97 Golden State Warriors Acompanhe os jogos deste domingo: Cleveland Cavaliers x Boston Celtics New York Knicks x Los Angeles Lakers Toronto Raptors x Dallas Mavericks Miami Heat x Detroit Pistons New Orleans Pelicans x Washington Wizards San Antonio Spurs x Houston Rockets Orlando Magic x Milwaukee Bucks Sacramento Kings x Chicago Bulls Portland Trail Blazers x Indiana Pacers Phoenix Suns x Charlotte Hornets Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave NBA Oklahoma City Thunder Golden State Warriors COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Alef Manga projeta Re-Pa, cita Osorio, chegada de Condé e fala sobre 'polêmica das apostas' Atacante falou ao Grupo Liberal sobre clássico contra o Paysandu, pressão da torcida, troca de técnico e momento da carreira 08.03.26 8h00 futebol Torcedoras de Remo e Paysandu reforçam presença feminina nos estádios Torcedoras de Remo e Paysandu destacam união, representatividade e a luta por mais segurança e espaço nas arquibancadas 08.03.26 8h00 Futebol De um lado, obrigação; do outro, glória e valorização 06.03.26 16h30 FUTEBOL Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta 06.03.26 16h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alef Manga projeta Re-Pa, cita Osorio, chegada de Condé e fala sobre 'polêmica das apostas' Atacante falou ao Grupo Liberal sobre clássico contra o Paysandu, pressão da torcida, troca de técnico e momento da carreira 08.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Italiano movimentam o futebol neste domingo 08.03.26 7h00 futebol Torcedoras de Remo e Paysandu reforçam presença feminina nos estádios Torcedoras de Remo e Paysandu destacam união, representatividade e a luta por mais segurança e espaço nas arquibancadas 08.03.26 8h00 CLÁSSICO Re-Pa do título: Paysandu e Remo fazem último jogo da final do Parazão No primeiro duelo da final, disputado no domingo passado, o Papão teve mais controle da partida e construiu a vitória a partir de um primeiro tempo dominante 08.03.26 8h00