Esportes

Oklahoma City Thunder bate Washington Wizards e engata a sexta vitória consecutiva na NBA

Em uma rodada que contou com mais três partidas, os Thunders mantiveram o aproveitamento de 100% e lideram a Conferência Oeste

Estadão Conteúdo
fonte

Thunder venceu as duas primeiras partidas contra Timberwolves por 114 a 88 e 118 a 103

O Oklahoma City Thunder continua mostrando a sua melhor versão neste início de temporada regular da NBA. Na madrugada desta sexta-feira, no Paycom Center, a equipe obteve a sexta vitória consecutiva na competição ao derrotar o Washington Wizards por 127 a 108 para o delírio de seus torcedores.

Em uma rodada que contou com mais três partidas, os Thunders mantiveram o aproveitamento de 100% e lideram a Conferência Oeste. Na partida, o destaque ficou por conta do canadense Shai Gilgeous-Alexander, que marcou 31 pontos e teve uma bela exibição.

O ala-armador anotou 20 pontos só na primeira etapa e ajudou o seu time a ir para o intervalo com uma vantagem de 59 a 49. Os visitantes reagiram, reduziram a diferença para 83 a 81 no fim do terceiro quarto, mas não mantiveram a intensidade e amargaram o resultado negativo.

A equipe do Washington Wizards, que com o revés é apenas o 13º colocado do lado Leste, teve CJ McCollum como seu atleta mais efetivo (assinalou 19 pontos). Esta foi a terceira derrota seguida da equipe até aqui.

Quem também está invicto e faz excelente campanha na NBA é o San Antonio Spurs, que derrotou o Miami Heat por 107 a 101 no Frost Bank Center e chegou a cinco vitórias. O desempenho estabeleceu um recorde da franquia, que jamais tinha conseguido abrir uma temporada com cinco triunfos. A marca provocou um grito de celebração do ala-pivô Victor Wembanyama.

"Eu estava pensando na campanha de cinco vitórias, na história dos Spurs, e eu estava simplesmente orgulhoso de ser um 'Spur' naquele momento", comentou o atleta feliz após a partida por ter obtido mais um placar satisfatório.

No confronto, ele marcou 27 pontos, pegou 18 rebotes, deu seis assistências e ainda fez cinco bloqueios, se tornando um dos destaques do duelo. Maior pontuador do jogo, Bam Adebayo também foi fundamental para a vitória.

Com o bom início, os Spurs estão na cola do Oklahoma (que tem um embate a mais) e figuram na segunda posição da Conferência Oeste. Já o Miami Heat ocupa o quarto posto no lado Leste.

Jogando em casa, no Fiserv Forum, o Milwaukee Bucks derrotou o Golden State Warriors por 120 a 110 também pela rodada da NBA. Esta foi a quarta vitória da equipe em cinco jogos. Com o triunfo, a franquia figura no terceiro lugar do lado Leste, enquanto o seu rival está na quarta posição do Oeste.

Com 32 pontos, Ryan Rollins liderou os Bucks em quadra e registrou a sua melhor marca na carreira. Ele acertou 13 de 21 arremessos e converteu cinco bolas de três em sete tentativas. Pelo lado dos Warriors, Stephen Curry foi quem mais pontuou (27).

Confira os resultados dos jogos desta noite quinta-feira Charlotte Hornets 107 x 123 Orlando Magic Milwaukee Bucks 120 x 110 Golden State Warriors Oklahoma City Thunder 127 x 108 Washington Wizards San Antonio Spurs 107 x 101 Miami Heat

Acompanhe os jogos desta sexta-feira Indiana Pacers x Atlanta Hawks Philadelphia 76ers x Boston Celtics Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors Chicago Bulls x New York Knicks Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers Phoenix Suns x Utah Jazz Portland Trail Blazers x Denver Nuggets Los Angeles Clippers x New Orleans Pelicans

Palavras-chave

baquete

NBA

Oklahoma City Thunder

Washington Wizards
Esportes
