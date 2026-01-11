'Objetivo é melhorar, o resto é recompensa': Endrick 'recomeça' na Europa no Lyon

Em busca de reencontrar sua boa fase no futebol, Endrick começa, neste domingo (11), um novo desafio em sua vida profissional. Emprestado pelo Real Madrid para o Lyon, o brasileiro de 19 anos pode fazer sua primeira partida oficial pelo clube francês, onde tem contrato até o meio do ano e corre contra o tempo para recuperar a confiança do torcedor e de Carlo Ancelotti, pensando em defender a seleção brasileira na Copa do Mundo deste ano.

Contratado junto ao Palmeiras por um valor fixo de 35 milhões de euros (quase R$ 200 milhões, à época) acrescidos de bônus por metas, Endrick teve dificuldades de adaptação ao clube espanhol e enfrentou a forte concorrência de ninguém menos que Kylian Mbappé. Em sua primeira temporada, o atacante teve mais oportunidades, quando ainda era comandado por Ancelotti, hoje na seleção. Com Xabi Alonso, perdeu espaço e oportunidades.

No Lyon, Endrick vai vestir a camisa 9. Seu contrato prevê que ele jogue ao menos 25 partidas como titular. Na vitória sobre o Monaco, no último sábado (3), o atacante não esteve em campo. Porém, ao que tudo indica, ele deve ir a combate na partida deste domingo (11) diante do Lille.

Em entrevista ao Estadão, Endrick fez uma análise sobre seu atual momento e sobre seu futuro.

O que o Lyon dará ao Endrick mais do que o Real Madrid para levá-lo de volta à seleção brasileira? Nessas circunstâncias, não seria melhor voltar ao futebol brasileiro do que seguir na Europa?

Nos clubes, a gente forma equipes. Trabalha em conjunto. Eu tenho de dar o meu melhor, sempre, em qualquer lugar, e foi isso que sempre fiz e vou fazer. Quero seguir na Europa, jogando as principais competições, as principais ligas e copas.

Na carreira profissional, o Endrick teve Abel Ferreira, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso e agora o Paulo Fonseca como treinadores. O que ele vê de semelhanças e diferenças entre esses técnicos? Com qual aprendeu mais?

Tive sorte de só trabalhar com treinadores de alto nível, todos campeões por onde passaram. Pra ser campeão, é preciso saber ler os jogos, preparar bons treinos e táticas, e ajudar os atletas a se sentirem confiantes, e todos eles mostraram que são ótimos nisso tudo.

Vaga na seleção, caminho dos gols e alegria em jogar. Há algo mais que o Endrick queira reconquistar no Lyon?

Quero fazer o que amo. Treinar e jogar. Me tornar a cada ano um jogador melhor. Os gols, os títulos, convocações vão ser consequência disso. De estar a cada dia melhor. O objetivo é melhorar. O resto é a recompensa.

O que ir ou não ir para a Copa representa pra você na carreira, afinal, você tem apenas 19 anos e uma carreira longa com chances de outras Copas?

Ir para a Copa do Mundo é o sonho de todo jogador de alto nível. Ninguém sabe quantas vai jogar. Eu sonho em jogar e também em ganhar uma, mas estou mesmo focado é no que o Lyon precisa para fazer essa temporada ser inesquecível.