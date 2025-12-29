O que se sabe do interesse do Flamengo em Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão pelo Cruzeiro Estadão Conteúdo 29.12.25 20h17 Em busca de reforçar o ataque para 2026, o Flamengo demonstrou interesse na contratação do atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro. Em 2025, o jogador, de 23 anos, foi o grande destaque do time mineiro, sendo artilheiro do Brasileirão e da Copa do Brasil. A informação foi publicada inicialmente pelo site ESPN nesta segunda-feira, 29. De acordo com apuração do site ge, apesar de não haver proposta oficial, o Cruzeiro já tem conhecimento do interesse do time rubro-negro e só aceita negociá-lo por 50 milhões de euros (R$ 326 milhões), valor fora dos padrões do futebol brasileiro. O técnico Tite conta com o jogador para a próxima temporada e, por isso, o clube mineiro não tem a intenção de negociar o atleta. O jogador tem contrato com o time mineiro até o meio de 2029 e multa rescisória milionária, de cerca de 100 milhões de euros (hoje R$ 652,7 milhões). A princípio, ainda de acordo com o ge, o Flamengo indicou que ofereceria 30 milhões de euros (R$ 195,8 milhões) para contar com o atacante, mesmo valor que o Zenit apresentou no meio do ano ao Cruzeiro e que foi rejeitado. Recentemente, o West Ham, da Inglaterra, apresentou proposta oficial para levar Kaio Jorge por empréstimo com obrigação de compra, em um negócio que poderia render até R$ 161 milhões. Porém, o Cruzeiro recusou a oferta. Não é de hoje que o Flamengo deseja ter o atacante no elenco. Em fevereiro deste ano, o time carioca cogitou contratar o jogador, mas não houve negociação oficial. No fim de novembro, o jogador comentou que não descarta ouvir propostas de outros clubes. Na oportunidade, ele ainda indicou que deseja disputar a Libertadores do ano que vem no Cruzeiro e, inclusive, deixou aberta a possibilidade para estender o vínculo com o time mineiro. Revelado pelo Santos, Kaio Jorge foi contratado pelo Cruzeiro junto à Juventus, da Itália, em julho de 2024, por aproximadamente R$ 40 milhões. Desde então, o atacante soma 69 jogos pelo clube, com 33 gols marcados e 11 assistências. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Cruzeiro Kaio Jorge COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-ídolo? Após acerto com o Remo, torcedores do Paysandu chamam Pikachu de ‘mercenário’ Yago Pikachu, que fez história com a camisa do Paysandu, defenderá o Remo na Série A de 2026 01.01.26 13h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 FUTEBOL Fortaleza se despede de Yago Pikachu e anúncio de jogador no Remo fica próximo Clube nordestino se despediu de Yago Pikachu, que fez quase 300 jogos pela equipe do Tricolor e levantou cinco taças 31.12.25 14h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FIM Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo 01.01.26 10h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 contagem regressiva Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira? Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026 01.01.26 8h50