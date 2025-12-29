O que se sabe do interesse do Flamengo em Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão pelo Cruzeiro

Em busca de reforçar o ataque para 2026, o Flamengo demonstrou interesse na contratação do atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro. Em 2025, o jogador, de 23 anos, foi o grande destaque do time mineiro, sendo artilheiro do Brasileirão e da Copa do Brasil. A informação foi publicada inicialmente pelo site ESPN nesta segunda-feira, 29.

De acordo com apuração do site ge, apesar de não haver proposta oficial, o Cruzeiro já tem conhecimento do interesse do time rubro-negro e só aceita negociá-lo por 50 milhões de euros (R$ 326 milhões), valor fora dos padrões do futebol brasileiro. O técnico Tite conta com o jogador para a próxima temporada e, por isso, o clube mineiro não tem a intenção de negociar o atleta.

O jogador tem contrato com o time mineiro até o meio de 2029 e multa rescisória milionária, de cerca de 100 milhões de euros (hoje R$ 652,7 milhões).

A princípio, ainda de acordo com o ge, o Flamengo indicou que ofereceria 30 milhões de euros (R$ 195,8 milhões) para contar com o atacante, mesmo valor que o Zenit apresentou no meio do ano ao Cruzeiro e que foi rejeitado.

Recentemente, o West Ham, da Inglaterra, apresentou proposta oficial para levar Kaio Jorge por empréstimo com obrigação de compra, em um negócio que poderia render até R$ 161 milhões. Porém, o Cruzeiro recusou a oferta.

Não é de hoje que o Flamengo deseja ter o atacante no elenco. Em fevereiro deste ano, o time carioca cogitou contratar o jogador, mas não houve negociação oficial.

No fim de novembro, o jogador comentou que não descarta ouvir propostas de outros clubes. Na oportunidade, ele ainda indicou que deseja disputar a Libertadores do ano que vem no Cruzeiro e, inclusive, deixou aberta a possibilidade para estender o vínculo com o time mineiro.

Revelado pelo Santos, Kaio Jorge foi contratado pelo Cruzeiro junto à Juventus, da Itália, em julho de 2024, por aproximadamente R$ 40 milhões. Desde então, o atacante soma 69 jogos pelo clube, com 33 gols marcados e 11 assistências.