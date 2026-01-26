O que o Flamengo precisa fazer para escapar de quadrangular do rebaixamento no Carioca Os dois últimos colocados de cada grupo disputam um quadrangular. Este, é realizado em pontos corridos, com turno e returno. O lanterna do quadrangular é rebaixado automaticamente Estadão Conteúdo 26.01.26 13h47 Flamengo vive momento difícil no Campeonato Carioca (Instagram @flamengo) A situação do Flamengo no Campeonato Carioca continua difícil. No último domingo, 25, a equipe rubro-negra perdeu o clássico para o Fluminense por 2 a 1, no estádio do Maracanã. O Flamengo está na quinta - e penúltima - posição do Grupo B, com quatro pontos. O time rubro-negro possui uma vitória, um empate e três derrotas depois de cinco partidas pelo torneio estadual. O Flamengo iniciou a competição atuando com a equipe sub-20, mas, depois dos resultados ruins, começou a escalar os principais jogadores nos clássicos contra Vasco e Fluminense. Os dois últimos colocados de cada grupo do Campeonato Carioca disputam um quadrangular do rebaixamento. O quadrangular é realizado em pontos corridos, com turno e returno. Cada equipe, portanto, faz seis jogos nesta etapa. O lanterna do quadrangular é rebaixado automaticamente no Campeonato Carioca. O penúltimo colocado ainda disputa uma repescagem contra o vice-campeão da Série A2 do Estadual. O Flamengo tem apenas mais uma partida na primeira fase do Carioca. O time de Filipe Luís joga no dia 7 de fevereiro, um sábado, contra o Sampaio Corrêa-RJ, no Maracanã. A vitória é fundamental para a equipe flamenguista. Além de vencer esse compromisso, o time rubro-negro precisa torcer contra os adversários diretos do Grupo B: Madureira, Boavista, Nova Iguaçu e Maricá. O Madureira é o segundo colocado da chave, com seis pontos, e ainda enfrenta Portuguesa-RJ, Vasco e Volta Redonda. Se fizer dois pontos nessas três partidas, o Madureira não poderá mais ser alcançado pelo Flamengo. O Boavista, terceiro colocado do grupo, com seis pontos, tem situação semelhante. O time do Boavista, porém, tem dois jogos por fazer, contra Sampaio Corrêa-RJ e Bangu. Se fizer dois pontos, já ficará na frente do time flamenguista. O Nova Iguaçu, por sua vez, é o quarto colocado do grupo, com quatro pontos. A equipe ainda jogará três vezes, contra Volta Redonda, Bangu e Portuguesa-RJ. O Flamengo precisa torcer para que o Nova Iguaçu não some quatro pontos nestes três duelos. Já o Maricá é o lanterna do Grupo B, com três pontos. Mas a equipe também entrará em campo três vezes nessa primeira fase, contra Sampaio Corrêa-RJ, Volta Redonda e Fluminense. Se fizer cinco pontos nessas partidas, o Maricá ficará na frente do Flamengo. Para evitar o quadrangular, o time comandado por Filipe Luís torcerá para que, no máximo, duas dessas combinações envolvendo os adversários diretos aconteçam. Além disso, tem que vencer o Sampaio Corrêa-RJ no dia sete do próximo mês. Antes da "decisão" pelo Campeonato Carioca, o Flamengo enfrenta o São Paulo (pelo Campeonato Brasileiro), o Corinthians (pela Supercopa do Brasil), e o Internacional (pelo Campeonato Brasileiro). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo rebaixamento Campeonato Carioca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vitória inicia venda de ingressos para jogo contra o Remo pela Série A; veja os preços Clube rubro-negro possui valores de ingressos que vão de R$24 a R$180 26.01.26 16h48 FUTEBOL Veja a bola oficial que o Remo jogará a Série A do Campeonato Brasileiro Leão Azul já treina com a bola oficial da competição 26.01.26 15h52 FUTEBOL Torcidas organizadas cobram transparência e explicações do Remo após saída de Marcos Braz Algumas torcidas organizadas do clube lamentaram a saída de Marcos Braz e cobraram da diretoria azulina 26.01.26 14h06 mais esportes Passeio Ciclístico reúne mais de mil participantes e percorre bairros de Belém Evento promovido pelo SESI e SENAI promove o esporte, lazer e sustentabilidade 26.01.26 11h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia Luís Vagner Vivian como novo executivo de futebol após saída de Marcos Braz Dirigente trabalhou no Grêmio de 2023 até o final do ano passado 26.01.26 21h49 DEU LEÃO Pikachu decide segundos após sair do banco, e Remo vira sobre o Bragantino na estreia do Parazão Atacante marca segundos após entrar em campo, após lançamento de Zé Ricardo, e confirma reação azulina no segundo tempo 24.01.26 18h13 Futebol Rafael Monti tem nome publicado no BID e já pode estrear pelo Remo Atacante argentino vira opção no comando de ataque e concorre com Eduardo Melo, João Pedro e Carlinhos 26.01.26 18h13 FUTEBOL Marcos Braz se despede do Remo e diz: 'Não faltou empenho, trabalho e dedicação' Executivo agradeceu a oportunidade de trabalhar no Remo e disse que sua passagem pelo clube foi do jeito que imaginou, cheia de desafios 25.01.26 18h43