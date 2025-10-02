O que o Brasil precisa fazer para se classificar no Mundial sub-20? Veja contas Estadão Conteúdo 02.10.25 12h28 A derrota da seleção brasileira contra o Marrocos nesta quarta-feira, por 2 a 1, complicou as chances de classificação no Mundial sub-20. Com apenas um ponto somado no grupo da morte, o Brasil de Ramon Menezes precisa de uma combinação de resultados para avançar às oitavas de final em Santiago, no Chile. O Brasil ocupa a terceira posição no Grupo C, atrás do líder Marrocos (seis pontos), México (dois) e à frente apenas da Espanha, que soma a mesma pontuação que os brasileiros. Na última rodada da fase de grupos, o Brasil encara a Espanha neste sábado, 4, que também perdeu para os africanos na primeira rodada, por 2 a 0, e empatou com o México por 2 a 2. Dois cenários classificam o Brasil. O primeiro envolve a vitória sobre a Espanha, por qualquer placar, e um tropeço do México diante de Marrocos (empate ou derrota). No segundo caso, a seleção brasileira garante a classificação se empatar com a Espanha, mas os mexicanos perderem na sua partida, com o Brasil conseguindo a classificação pelos critérios de desempate. Nesse momento, o Brasil conta com um saldo de gols negativo, enquanto o México está zerado. Se empatar sua partida, o Brasil precisa torcer que Marrocos derrote o México por dois ou mais gols. Também existe a possibilidade de o Brasil avançar caso iguale o México no saldo, mas termine a fase de classificação com mais gols marcados, ficando à frente no critério de desempate. Esses são os cenários para o Brasil se classificar dentro do próprio grupo. A seleção também pode avançar às oitavas como um dos quatro melhores terceiros colocados. No momento, com a tabela atualizada, o Brasil avançaria com a segunda melhor campanha dentre os terceiros. Uma vitória contra a Espanha, independentemente do resultado de Marrocos x México, deve classificar o Brasil nesse terceiro critério. No entanto, se perder seu próximo confronto, os europeus superam a pontuação da seleção e eliminam os comandados de Ramon. Na edição deste ano, a seleção brasileira conta com um elenco defasado em relação às grandes estrelas. Nomes como Endrick, Estêvão, Andrey Santos, entre outros, não foram convocados por Ramon Menezes, já que estão em meio às disputas das competições europeias e não seriam liberados por seus clubes. Na última Copa do Mundo sub-20, disputada em 2023 e também sob o comando de Ramon, o Brasil caiu nas quartas de final, diante de Israel, na prorrogação. A competição disputada na Argentina teve o Uruguai como campeão, ao derrotar a Itália na decisão, em La Plata. CENÁRIOS PARA O BRASIL SE CLASSIFICAR ÀS OITAVAS DE FINAL DO MUNDIAL SUB-20 - Se vencer a Espanha: México não pode vencer Marrocos - Se empatar com a Espanha: México precisa perder para o Marrocos e Brasil ter um saldo de gols superior - Se terminar na terceira posição do Grupo C: Ter uma das quatros melhores campanhas dentre os terceiros na fase de grupos Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Mundial Sub-20 seleção brasileira contas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Destaque da equipe, Garcez é o jogador com mais participações em gols do Paysandu na Série B Maurício Garcez ganha destaque no Paysandu, que luta contra o rebaixamento 03.10.25 19h53 SÉRIE B Campeão da Libertadores, lateral do Remo já pensa no clássico Re-Pa na Série B Jorge destacou a importância do duelo contra o Operário e projetou sequência decisiva com três jogos em Belém. 03.10.25 17h11 SÉRIE B Após empate contra o Cuiabá, Paysandu ganha novas preocupações no departamento médico André Lima e Matheus Nogueira deixaram o jogo com problemas físicos; Papão segue na lanterna da Série B com risco alto de rebaixamento. 03.10.25 16h06 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES 'LINDÃO!' VÍDEO: esposa de jogador do Remo elogia estádio do Paysandu e provoca reação nas redes Luanny Rodrigues, esposa do volante Luan Martins, chamou atenção ao comentar sobre o Estádio da Curuzu 03.10.25 21h13 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira 30.09.25 7h00 MMA Após marketing com Terry Crews, Anderson Silva revela verdadeiro adversário para despedida Brasileiro fará o último combate no Brasil no dia 15 de junho, em São Paulo 20.05.24 11h13 Segundinha Segundinha: Cametá vence São Francisco no primeiro jogo da final e põe uma mão no título Campeão do Parazão de 2012, Mapará Elétrico pode conquistar um título inédito 13.11.22 16h06