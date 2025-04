O que é pickleball? Conheça o esporte que mistura tênis, pingue-pongue e badminton

Você já ouviu falar em pickleball? O nome pode até parecer estranho, mas o esporte é uma verdadeira febre mundial — e está ganhando cada vez mais espaço no Brasil. Criado em 1965, nos Estados Unidos, como uma brincadeira de quintal para crianças, o pickleball se transformou em uma modalidade oficial, foi eleito esporte do estado de Washington em 2022 e já movimenta milhares de atletas pelo mundo.

🎾 Misturando elementos do tênis, badminton e pingue-pongue, o pickleball é praticado com raquetes sólidas e uma bolinha perfurada de plástico, em uma quadra menor que a do tênis, semelhante à do badminton. Pode ser jogado em duplas ou individualmente, e o objetivo é simples: fazer com que o adversário não consiga devolver a bola, somando pontos até atingir 11 (ou mais, conforme o formato da partida).

🏓 O que é pickleball?

O pickleball é um esporte de raquete que mistura elementos do tênis, do pingue-pongue e do badminton. A partida acontece em uma quadra menor que a de tênis (13,41m x 6,10m), com raquetes sólidas, parecidas com as de beach tennis, e uma bolinha de plástico perfurada, semelhante à de wiffle ball.

O jogo pode ser disputado em duplas ou individualmente, tanto em ambientes fechados quanto ao ar livre. O objetivo é o mesmo de outros esportes de raquete: passar a bola por cima da rede e dificultar a devolução do adversário.

🏓 Regras básicas

As partidas de pickleball vão geralmente até 11 pontos, mas podem ser disputadas em formatos mais longos. Para vencer, é preciso ter ao menos dois pontos de vantagem. Apenas o time que está sacando pode marcar pontos, o que torna o jogo ainda mais estratégico.

Uma das regras mais interessantes é a existência da chamada "zona de não-voleio" — uma faixa próxima à rede onde os voleios (batidas sem deixar a bola quicar) são proibidos, o que evita jogadas agressivas demais e mantém a dinâmica acessível.

Pickleball é acessível para todas as idades. (Instagram/@ligasupremo)

🏓 Como começar a jogar?

Uma das razões do sucesso do pickleball é sua facilidade de acesso. Para começar, só é preciso de:

Raquete de pickleball: menor e mais leve que a de tênis, ideal para quem está começando.

Bola perfurada de plástico: semelhante à bola de wiffle, é leve e segura.

Tênis de quadra e roupas confortáveis: o ideal é usar calçados que ofereçam boa aderência e estabilidade.

Com esses itens, é possível jogar em quadras adaptadas de tênis, quadras específicas ou até em espaços menores, com a devida marcação.

🏓 História do pickleball

O pickleball foi criado em 1965, na Ilha Bainbridge, no estado de Washington, por três amigos — entre eles o congressista Joel Pritchard — que buscavam uma forma de entreter seus filhos durante as férias. O nome curioso teria vindo de "Pickles", o cachorro da família Pritchard, que adorava correr atrás da bolinha e fugir com ela.

Embora tenha sido praticado por décadas como uma atividade recreativa, o esporte só ganhou destaque internacional recentemente — especialmente durante a pandemia da covid-19, quando cresceu como uma alternativa segura de lazer ao ar livre.

No Brasil, o pickleball começou a ganhar destaque recentemente. (Instagram/@ligasupremo)

Segundo a Associação da Indústria de Esportes e Fitness dos EUA (SFIA), o número de praticantes cresceu 21% em 2020 e mais 14% em 2023. Atualmente, são cerca de 5 milhões de jogadores apenas nos Estados Unidos.

🏓 Liga brasileira

O Brasil entrou de vez na rota do pickleball em 2023 e, desde então, vem se destacando com iniciativas que colocam o país no mapa da modalidade. Um dos maiores exemplos é a criação da Liga Supremo, o maior circuito profissional da América Latina.

Em março deste ano, durante a etapa Chilli Beans, em Governador Valadares, Minas Gerais, a Liga Supremo fez história ao se tornar a primeira fora dos EUA a utilizar o VAR nas partidas. O recurso tecnológico foi usado em caráter de teste, com direito a um desafio por jogador em cada jogo.

O evento reuniu cerca de 300 atletas de todo o Brasil e América Latina, com disputas nas categorias mistas, duplas e simples, em diversos níveis técnicos.

Para 2025, a organização da Liga prevê mais de R$ 2 milhões em premiações distribuídas ao longo de 12 torneios. O circuito também abre espaço para jogadores amadores, que têm a chance de competir nas mesmas quadras que os profissionais, em eventos realizados em estruturas de alto nível. Confira uma partida de pickelball na Liga Supremo: