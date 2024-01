Modalidades ‘indoor’ são opções para quem quer se exercitar no período chuvoso

Durante o inverno amazônico não é difícil ver aquele toró caindo após se vestir para realizar uma corrida, ou outro esporte, ao ar livre. No entanto, o que não faltam em Belém são lugares cobertos com diversas modalidades, para quem curte esporte não deixar de se movimentar. Os esportes “indoor”, como escalada, boxe, crossfit, musculação, entre outros, são boas opções para este período chuvoso.

A escalada, apesar de ser uma modalidade ainda pouco conhecida em Belém, já tem conquistado um grande público na academia Muriki. Leandro Oliveira, um dos sócios do local, explicou que a procura pela modalidade tem aumentado, tanto por conta das chuvas, quanto pelo início do ano, época em que as pessoas procuram mais a prática de atividades físicas.

“Geralmente as pessoas no início de ano procuram cuidar melhor do próprio corpo, então muita gente procura academias para poder voltar a praticar alguma atividade física, e tem sido o caso daqui. E também nós fizemos alguns investimentos para poder ter o maior alcance dos clientes. Então tem realmente aumentado tanto a procura da escalada quanto a procura do crossfit”, explicou.

Leandro Oliveira aposta na escalada como atividade qeu melhora até mesmo a saúde mental (Cláudio Pinheiro/O Liberal)

Para a prática da escalada, é necessário a utilização de sapatilhas especiais e uma cadeirinha de segurança, uma espécie de cinto para evitar acidentes quando a pessoa está nas alturas. Segundo Leandro, além dos equipamentos, também é necessária uma certa preparação física antes de se arriscar na modalidade.

“É preciso fazer um aquecimento prévio para evitar qualquer tipo de lesão. E é uma atividade bem intensa, apesar de não parecer, então respeitar as próprias limitações, durante a prática da atividade é essencial. A musculação também é uma opção, e ajuda bastante”, explica.

VEJA MAIS

De acordo com Leandro, a academia está aberta para aulas experimentais para quem quer conhecer tanto a escalada quanto o crossfit, modalidade também oferecida na academia, e sentir os benefícios das atividades físicas oferecidas.

“O cliente faz o cadastro em um link que disponibilizamos e agenda a aula experimental. Os benefícios são inúmeros, desde a parte física, com fortalecimento muscular, melhora na mobilidade, até na saúde mental. Na escalada, a saúde mental é trabalhada desde a decisão de qual parede escalar, já que possuímos uma parede de até 10 metros de altura, e quanto mais a pessoa sobe, mais ela tem essa sensação de superação”, conta.

Um dos alunos que já conhece de perto dos benefícios da escalada é Lucas Maia, que desde que conheceu a modalidade não parou mais de praticar, e sempre indica para os conhecidos. “Além dos benefícios na saúde física, também me beneficiou na saúde mental e na vida interpessoal. Conheci outros alunos, professores, e pessoas de diversos lugares. Por isso indico para amigos, familiares conhecerem também”, disse.

Boxe também é opção

Um dos esportes mais populares de Belém, o boxe também é uma opção para quem busca a prática em locais protegidos das chuvas. De acordo com o professor Ulysses Pereira, dono de uma das mais tradicionais academias na modalidade na capital paraense, os benefícios da atividade são inúmeros.

“Hoje eu tenho alunos encaminhados por cardiologistas, com problemas de diabete, encaminhados por psicólogos. Então o boxe hoje abrange muitos benefícios”, explicou.

O professor indica que os alunos associem o boxe a outras atividades físicas, algo que pode multiplicar os benefícios para a saúde. “Tem gente que joga tênis e faz boxe, ou joga futebol e faz boxe, e eu sempre digo, se faz bem pode continuar, acho que é sempre bom essa mescla”, disse.

Para a prática é preciso ter alguns cuidados no começo. Para quem está parado há muito tempo e quer iniciar, o professor Ulysses faz algumas recomendações, principalmente para quem vai praticar o boxe recreativo, uma das categorias da academia, que também oferece a prática do boxe amador e profissional.

“Para quem vai começar no recreativo eu peço uma recomendação médica para que a pessoa possa treinar. Ai gradativamente vai se condicionando. Nós mesclamos treinamentos aeróbicos, com treinamentos de técnicas de boxe, alternando os dias”, explicou.

O aluno Charles Monteiro, de 45 anos, é um dos que ganharam condicionamento com a prática do boxe e desde então não parou mais. “Comecei em 2015, na época precisava praticar um esporte e a academia era do lado da minha casa, e precisando eu comecei. Eu perdi 20 quilos desde que comecei, claro que tem que melhorar outras áreas, mas o boxe é muito completo e me ajudou muito nesse desenvolvimento”, explicou.

O professor Ulysses Pereira com o aluno Charles Monteiro (Thiago Gomes / O Liberal) O professor Ulysses Pereira com o aluno Charles Monteiro (Thiago Gomes / O Liberal)

O servidor público sempre recomenda a prática para amigos e familiares. “Sempre convido, trago amigos, nem sempre continuam porque é um esporte puxado, mas quando a pessoa tem um objetivo ela continua, depois que se acostuma e percebe que existem benefícios ótimos”, finalizou.

Saiba onde praticar algumas modalidades indoor em Belém:

Escalada

Academia Muriki (Vila dos Bancários, 16 - Telégrafo)

Boxe

Academia Ulysses Pereira (Tv. Lomas Valentinas, 683 - Pedreira)

Escola de Boxe Olivar (Av. Pedro Miranda, 2085 - Pedreira)

AS Combat (Av. Rômulo Maiorana, 1820 - Marco)

Crossfit

Box 300 (Tv. Timbó, 1909 - Pedreira)

Vincit Crossfit (Av. Senador Lemos, 106 - Umarizal)

Roots Complex (Av. Assis de Vasconcelos, 199 - Campina)

Pickleball

Set Point Belém (Clube COAGB T1 - Av. Júlio César, s/n - Souza)

Vôlei

Apade Vôlei (Tv. de Breves, 106 - Cidade Velha)