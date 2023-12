Campeonato Paraense de Ginástica é realizado no Mangueirinho e reúne cerca de 200 atletas

A temporada 2023 da ginástica paraense foi encerrada com chave de ouro no último sábado (16), com o Campeonato Paraense de Ginástica Artística, realizado na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho. Com a participação de cerca de 200 atletas, o evento reuniu diversas academias de Belém para o dia de disputas.

“Um evento ímpar, que agregou todas as modalidades de ginástica do Estado do Pará, foi uma oportunidade de trazer crianças, atletas iniciantes, atletas que já estão algum tempo aos campeonatos, a vim estar em uma área top, uma arena climatizada, onde todos estão trabalhando em prol do desenvolvimento da ginástica no Pará”, disse o presidente da Federação Paraense de Ginástica, Agenor Paes.

Com a participação de atletas nas categorias de base, iniciante, intermediário, avançado, apresentações da Ginástica Rítmica, Aeróbica, Balé de Cadeira de Rodas e Balé dos Idosos, e dos Bailarinos da professora Karina Prado, o evento teve como objetivo a integração social e educacional, além de mostrar a nova geração de talentos da ginástica paraense ao público presente.

Além das competições nas categorias, também foi realizado um “Open” pela Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), responsável pelo evento, onde 95 atletas, da capital e interior do estado, participaram de provas nas categorias baby, infantil, pré-infantil, juvenil e adulto.