Nuggets e Knicks surpreendem favoritos nas semifinais dos playoffs da NBA

Dois dos confrontos de semifinais dos playoffs da NBA começaram com surpresas na noite desta segunda-feira. O Boston Celtics, diante do New York Knicks, em duelo resolvido somente na prorrogação, e o Oklahoma City Thunder, contra o Denver Nuggets, foram derrotados em casa no jogo 1 das séries.

Dono da melhor campanha da temporada regular, o Thunder foi superado pelo apertado placar de 121 a 119 após uma forte reação dos Nuggets a partir do segundo tempo. A virada foi comandada por Nikola Jokic e Aaron Gordon. O primeiro, forte candidato a MVP da temporada, anotou um "double-double" de 42 pontos e 22 rebotes - se tornou o quarto jogador a ter ao menos 40 pontos, 20 rebotes e cinco assistências numa partida de playoffs.

Gordon também chegou aos dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 22 pontos e 14 rebotes. "Simplesmente não queríamos perder o momento, não queríamos perder a oportunidade. Sabíamos que, se esperássemos, poderia ser tarde demais. Estou feliz por termos mostrado nossa coragem, nossa garra, mas não estamos satisfeitos", comentou o jogador.

Com um jogo mais coletivo, porém menos efetivo, o Thunder contou com seis atletas alcançando os dois dígitos de pontuação. O principal foi Shai Gilgeous-Alexander, responsável por 33. Ele se aproximou de um "triple-double", com seus 10 rebotes e oito assistências.

Os dois times voltam a se enfrentar na noite de quarta, novamente na casa do Thunder, que tentará empatar a série melhor de sete jogos. O vencedor deste confronto vai encarar na final o vitorioso do confronto entre Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors.

Na outra partida desta segunda, os favoritos também saíram de quadra derrotados em jogo dramático. Segundo melhor time da Conferência Leste e atual campeão da NBA, o Boston Celtics foi batido pelo New York Knicks por 108 a 105, na prorrogação, após empate em 100 a 100 no tempo normal.

No terceiro quarto, os Celtics chegaram a liderar o placar com 20 pontos de vantagem. A reação dos Knicks, contudo, foi surpreendente, sob a liderança de OG Anunoby e Jalen Brunson, cestinhas da partida, com 29 pontos cada. Karl-Anthony Towns e Josh Hart registraram um "double-double" cada: 14 pontos e 13 rebotes, e 14 pontos e 11 rebotes, respectivamente.

Pelos Celtics, o favorito nesta série, Jayson Tatum e Jaylen Brown foram os principais jogadores, com 23 pontos cada. Agora a equipe de Boston tentará iniciar a reação na noite de quarta, no segundo jogo do mata-mata, novamente diante de sua torcida.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Boston Celtics 105 x 108 New York Knicks - Knicks lideram por 1 a 0 Oklahoma City Thunder 119 x 121 Denver Nuggets - Nuggets lideram por 1 a 0 Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors