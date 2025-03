Nuggets batem Rockets e esquentam briga na parte de cima da tabela da Conferência Oeste na NBA

Em um jogo que valeu pelo confronto direto na parte de cima da classificação da Conferência Oeste, o Denver Nuggets arrancou uma importante vitória na noite deste domingo, sobre o Houston Rockets, pelo placar de 116 a 111, no Toyota Center, e acirrou ainda mais a disputa entre as duas equipes.

Com uma atuação empolgante de Jamal Murray, a franquia do Colorado superou o desfalque do pivô sérvio Nikola Jokic. Ele anotou 39 pontos e ainda encerrou uma sequência de duas derrotas seguidas dos Nuggets na NBA.

A classificação mostra um cenário de muito equilíbrio no Oeste. Apesar do revés em casa, os Rockets mantiveram o segundo posto. Os visitantes, porém, encostaram de vez no vice-líder da Conferência, ocupam o terceiro lugar e têm apenas um triunfo a menos do que o rival da noite deste domingo (45 a 46).

Em jornada inspirada, Murray cumpriu bem o seu papel: foi preciso nos arremessos e também efetivo quando precisou liderar a equipe nos momentos de maior pressão. Com sete assistências, o armador cometeu apenas um erro de ataque.

Feliz pelo resultado fora de casa sobre um concorrente tão forte, o técnico Michael Malone conta agora com a volta de Jokic nos próximos compromissos dos Nuggets. Este foi o quarto duelo seguido que o comandante não pode contar com o pivô sérvio, que se recupera de lesão no tornozelo.

"Ele vai voltar em algum momento. Esperamos contar com o Jokic na série de cinco partidas que vamos fazer como mandantes. Agora vamos retornar para casa e ver como ele vem se recuperando. Precisamos dele 100%", afirmou.

Em um duelo extremamente disputado, o jogo deste domingo contou com boas atuações também pelo lado do Houston Rockets. Jalen Green (30) foi o maior pontuador de seu time, enquanto Alperen Segun anotou um "triple-double" com 17 pontos, 14 rebotes e dez assistências.

Em uma rodada que contou com mais sete embates, o Oklahoma City Thunder confirmou a boa fase ao conquistar uma difícil vitória de 103 a 101 sobre o Los Angeles Clippers, na madrugada desta segunda-feira, em duelo realizado no Intuit Dome. O resultado aumentou a sequência de triunfos da equipe para seis jogos.

Líder isolado da Conferência Oeste com 59 triunfos, o time do técnico Mark Daigneaut contou com a força coletiva de sua equipe para superar os Clippers. Gilgeous-Alexander foi quem mais brilhou ao fazer 26 pontos e dar oito assistências.

Já os Clippers, que ocupam o oitavo lugar no Oeste, falharam no final e acabaram cedendo uma vitória que poderia ter sido assegurada não fosse a imprecisão nos arremessos e a precipitação no momento de buscar os contra-ataques. O destaque da equipe ficou por conta de Kawhi Leonard (25 pontos e dez rebotes).

Confira os resultados da noite deste domingo:

Detroit Pistons 136 x 130 New Orleans Pelicans Utah Jazz 91 x 120 Cleveland Cavaliers Atlanta Hawks 132 x 119 Philadelphia 76ers Miami Heat 122 x 105 Charlotte Hornets Toronto Raptors 89 x 123 San Antonio Spurs Portland Trail Blazers 116 x 129 Boston Celtics Houston Rockets 111 x 116 Denver Nuggets Los Angeles Clippers 101 x 103 Oklahoma City Thunder

Acompanhe os jogos da noite desta segunda-feira:

Indiana Pacers x Minnesota Timberwolves Orlando Magic x Los Angeles Lakers Washington Wizards x Toronto Raptors Brooklyn Nets x Dallas Mavericks New Orleans Pelicans x Philadelphia 76ers Denver Nuggets x Chicago Bulls Phoenix Suns x Milwaukee Bucks Sacramento Kings x Boston Celtics