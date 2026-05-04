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Nubank Parque ganha votação e batiza estádio do Palmeiras; novo nome vai pegar?

Nubank Arena e Parque Nubank eram as outras opções disponíveis que perderam para Nubank Parque, a nova alcunha da arena palmeirense pelos próximos anos.

Estadão Conteúdo
fonte

palmeiras arrecada materiais e alimentos para ajudar vítimas das chuvas no RS (Reprodução / G1 / Allianz Parque Palmeiras x Deportivo Pereira — Foto: Marcos Ribolli)

O estádio do Palmeiras, antes conhecido como Allianz Parque, agora se chamará Nubank Parque. O nome foi escolhido por 47,5% dos mais de 500 mil participantes de uma votação popular, organizada pelo banco digital e encerrada na semana passada. O anúncio oficial ocorreu nesta segunda-feira.

A fintech adquiriu os naming rights da arena no início de abril. O contrato estabelece um pagamento anual de R$ 50 milhões à WTorre, responsável pela gestão do estádio.

Apesar de não ter participado diretamente da venda, o Palmeiras tem direito a 15% da arrecadação da WTorre com o local. Esse percentual corresponde a cerca de R$ 7,5 milhões, conforme previsto no acordo com a administradora.

Prefeitura Veta Painel de LED

O Nubank planejava instalar um painel de LED de 246 m² na parte externa do estádio. Voltado para as piscinas do clube, o painel exibiria o logotipo do banco e o nome da arena escolhido na votação.

No entanto, a Prefeitura rejeitou a solicitação. O argumento foi a "inserção irregular de elemento luminoso na paisagem urbana", o que configuraria uma violação da Lei Cidade Limpa.

Nova Identidade Visual em Julho

A WTorre e o banco estimam que a nova identidade visual completa da arena seja finalizada em julho. O processo mais complexo é a substituição dos letreiros externos do estádio.

A Prefeitura exige o cumprimento de trâmites burocráticos da Lei Cidade Limpa. Por isso, a mudança do nome na fachada principal levará alguns meses adicionais para ser concluída.

Potencial de Negócios e Outros Patrocínios

O Nubank considera a arena uma plataforma com grande potencial de negócios. A fintech poderá promover eventos internos, utilizar camarotes e cadeiras VIPs em jogos e concertos.

A empresa também terá um espaço exclusivo para clientes e uma entrada diferenciada, chamada "ultravioleta".

O banco tem se mostrado agressivo em investimentos no esporte. Já adquiriu os naming rights do "Nu Stadium", a nova casa do Inter Miami, e patrocina a equipe Mercedes na Fórmula 1 nesta temporada.

O Desafio da Aceitação do Novo Nome

A pergunta agora é se o novo nome será facilmente aceito pelo público. O Allianz Parque consolidou-se por 12 anos, sendo um dos pioneiros com naming rights no Brasil.

O nome da seguradora alemã foi rapidamente adotado, configurando uma das parcerias mais bem-sucedidas do setor. Há dúvidas sobre a rapidez com que os torcedores "esquecerão" o antigo nome.

Especialistas Analisam a Estratégia

Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, afirma que são necessárias muitas ativações para o nome se consolidar. "É importante que seja algo recorrente para acelerar o processo de conexão", avalia.

Ele complementa que projetos de naming rights exigem tempo, idealmente acima de cinco anos. Para ativos que trocam de nome, uma estratégia forte de ativação é crucial para acelerar a aceitação do público.

Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, também especialista na área, destaca a necessidade de um "plano estratégico de ativação efetivo". O objetivo é fazer com que a arena seja associada ao novo nome do banco.

Wolff conclui que a missão não é fácil, dada a reputação do Allianz como um case de sucesso. Ele enfatiza a importância de investir e ser eficaz, sem pressa no processo de consolidação.

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