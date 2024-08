Novos integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva da FPF tomam posse em Belém

A solenidade de posse dos novos integrantes do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paraense de Futebol (TJD/FPF) foi realizada nesta semana, em Belém. Os advogados Rodolfo José Ferreira Cirino e Saulo César Oliveira de Oliveira foram empossados, respectivamente, presidente e vice-presidente.

A solenidade foi bastante concorrida e contou com a presença de vários advogados da área desportiva. Segundo a Federação Paraense de Futebol, o evento marcou um momento significativo de renovação e compromisso com a modernização do órgão.

Entre as principais inovações destacadas para a nova empreitada estão a digitalização de documentos e a implementação de sessões on-line. Essas medidas visam facilitar o acesso e aprimorar a interação entre os clubes por todo o Estado, promovendo maior eficiência e transparência no processo.

O presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Gluck Paul, falou sobre a posse. “Tenho plena convicção de que o novo Pleno do TJD acompanhará os ventos de mudança e modernização que hoje sopram a favor do futebol paraense. Assim como era necessário na FPF, a renovação do TJD era muito esperada por nós para que pudéssemos fortalecer ainda mais o irreversível processo de mudanças no futebol que estão colocando o Estado do Pará em extrema posição de grandeza e credibilidade”, disse.

Alessandra Costa (auditora), Aline Anaissi (procuradora), Bruna Braga da Silveira (procuradora geral) e Pollyanna Queiroz (auditora) (Foto: Divulgação)

Já o presidente do TJD/PA, Rodolfo Cirino, destacou a renovação do pleno. “Vamos dar uma oxigenação no Tribunal. Vamos exercer esse trabalho tão importante para o futebol com muita dedicação. Agradecemos a FPF, na pessoa do presidente Ricardo Gluck Paul, por todo o apoio. Temos certeza que vamos andar juntos e fazer um grande trabalho”, afirmou.

Rodolfo Cirino homenageou quatro pessoas pelos relevantes serviços prestados, que foram agraciadas com plaquetas: Ricardo Gluck Paul, André Cavalcante, José Ângelo de Miranda e Fabrizio Peixoto do Nascimento (Finama).

O vice, Saulo César, enalteceu todos integrantes do novo tribunal e garantiu que não faltarão garra e determinação para soerguer o TJD/FPF no âmbito da Justiça Desportiva Brasileira. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará, Eduardo Imbiriba de Castro, também participou da solenidade. O mandato dos novos integrantes do pleno é de dois anos (2024/2026).