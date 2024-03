Paceria da FPF-PA traz a Belém sessão itinerante do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD)

Na quinta-feira (14), Belém sediará a primeira sessão itinerante de 2024 do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD). A Federação Paraense de Futebol colaborou para iniciar as atividades neste calendário. Este evento destaca a importância da capital paraense e representa um esforço contínuo para aproximar a justiça desportiva de diferentes partes do país.

A partir das 10h, os auditores se reunirão no plenário da OAB Seção Pará para deliberar sobre quatro processos do cenário esportivo nacional, entre eles dois que envolvem Tuna Luso e Paysandu. As sessões serão transmitidas ao vivo no site do STJD. Essa iniciativa visa oferecer uma plataforma para o julgamento justo e imparcial, além de fortalecer os laços entre os tribunais regionais e o STJD.

As sessões itinerantes do STJD percorrem todo o Brasil, buscando aproximar a Justiça Desportiva das comunidades locais, incluindo clubes, atletas e advogados da área. Ao trazer o tribunal para Belém, os organizadores demonstram um compromisso com a equidade no esporte, bem como com a inclusão e representatividade de todas as regiões do país no cenário jurídico desportivo.

Confira abaixo os processos que serão julgados:

Processo 407/2023 – Recurso Voluntário - Recorrente: Procuradoria da Terceira Comissão Disciplinar. Recorrido: Lucas da Silva Justen, atleta do Fluminense FC. - AUDITOR RELATOR: DR. Mauro Marcelo de Lima e Silva.

Processo 008/2024 – Recurso Voluntário – Procedência: TJD/PA – Recorrente: Tuna Luso Brasileira. – Recorrido Pleno do TJD/PA. Terceiro interessado: SC Paysandu e Associação Atlética Cultural Cabanos - AUDITOR RELATOR: DR. Maurício Neves Fonseca.

Processo 011/2024 – Recurso Voluntário – Recorrente: Paysandú Sport Club. – Recorrido: Quarta Comissão Disciplinar. – AUDITOR RELATOR: Dr. Felipe Bevilacqua de Souza.

Processo 020/2024 – Recurso Voluntário – Recorrido: Sport Club do Recife – Recorrido: Quinta Comissão Disciplinar. - AUDITOR RELATOR: DR. Luiz Felipe Bulus.