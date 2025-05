Novorizontino x Ferroviária: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/05) pela Série B

Novorizontino x Ferroviária disputam hoje, domingo (11/05), 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O duelo será disputado às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Novorizontino x Ferroviária ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pelo serviço de streaming Disney+, a partir das 18h30.

Como as equipes chegam para o jogo?

Novorizontino e Ferroviária chegam com campanhas idênticas: ambos somam 9 pontos em 6 partidas, com 2 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota.

O Novorizontino marcou 5 gols, sofreu 4 e tem saldo de 1. A Ferroviária também marcou 5 vezes, sofreu 3 gols e possui saldo de 2.

Novorizontino x Ferroviária: prováveis escalações

Novorizontino: Jordi; Rafael Donato, Dantas, Patrick; Rodrigo Soares, Luís Oyama, Jean Irmer, Patrick Brey; Matheus Frizzo, Waguininho e Robson.

Técnico: Umberto Louzer.

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Eric Melo, Netinho; Thiago Lopes, Maycon, Albano; Carlão, Giliard e Lucas.

Técnico: Vinícius Bergantin.

FICHA TÉCNICA

Novorizontino x Ferroviária

Série B do Campeonato Brasileiro 2025 – 7ª rodada

Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)

Data e horário: Domingo, 11 de maio de 2025, às 18h30