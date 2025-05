Novo técnico da Seleção, Ancelotti já atuou em filme de Hollywood; saiba qual

O técnico Carlo Ancelotti confirmou, nesta terça-feira (13), que assumirá o comando da Seleção Brasileira masculina de futebol. Aos 65 anos, o treinador inicia os trabalhos ainda em maio e já tem estreia marcada nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Mas, além dos gramados, o italiano tem no currículo uma curiosa participação em Hollywood.

Depois de meses de especulação, a CBF oficializou a contratação do técnico, que chega com a missão de renovar e liderar a equipe em busca do hexa. Em coletiva realizada em Madrid, Ancelotti ressaltou que pretende deixar o Real Madrid de maneira “respeitosa”, cumprindo os últimos compromissos acordados com o clube espanhol antes de assumir integralmente a função na Seleção.

Passagem pelas telonas

Em 2016, o técnico fez uma pequena aparição no filme de ficção científica "Star Trek: Sem Fronteiras". No longa, interpretou um cientista, identificado apenas como “Doctor” nos créditos. A cena é breve e mostra Ancelotti saindo de uma cápsula com roupa de cientista e um tablet nas mãos.

Técnico italiano já participou de filme do Star Trek. (Reprodução/Youtube)

A oportunidade surgiu "por acaso", quando ele estava em Vancouver, no Canadá, acompanhando as filmagens a convite do amigo e estilista Marco Perego, marido da atriz Zoe Saldaña, que interpreta Uhura na franquia. Ao visitar o set, acabou conhecendo o diretor Justin Lin, que decidiu criar um papel para ele.

Confira a cena de Ancelotti em Star Trek:

“Sou um péssimo ator. Eu adorava Star Trek quando criança, então é maravilhoso estar no filme agora”, disse, na época, em entrevista ao site FourFourTwo.

Essa, porém, não foi a primeira vez que Ancelotti apareceu no cinema. Em 1984, ainda como jogador, ele participou do filme italiano “Dom Camilo”, dirigido por Terence Hill. No filme, o jovem Ancelotti apareceu jogando futebol em uma das equipes retratadas na trama.