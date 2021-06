'Novo rico', Íbis anuncia que vai ao mercado para contratar jogadores e web 'indica' ex-Vasco e Botafogo

O 'pior time do mundo' não quer mais que tal apelido seja verdade também dentro de campo, como disse o presidente do Pássaro Preto, Ozir Ramos Jr, que anunciou o maior patrocínio da história do clube com exclusividade ao LANCE!, na última segunda-feira. Nesta quarta, o perfil do clube no Instagram afirmou que vai ao mercado e pediu sugestões de nomes, o que gerou muita zoeira por parte dos seguidores.

Como parte da zoeira no futebol, muitos seguidores lembraram do nome de Ribamar, atacante ex-Vasco e Botafogo que atualmente defende o América-MG. Outros nomes também foram citados como Lincoln, do Flamengo, Jô, do Corinthians e até Haaland, do Borussia Dortmund. Alguns dos seguidores, inclusive, se ofereceram para jogar, acreditando ter o 'nível' do Íbis.

"Contrata o Ribamar, imagina só o melhor do mundo no melhor TIME do mundo", brincou um torcedor.

"Pode ser eu? Perdi um gol sem goleiro ontem", brincou outro.

Em entrevista ao LANCE!, o presidente Ozir Ramos Jr. se emocionou ao revelar o acerto com a Betsson e o sonho de retornar à elite do futebol de Pernambuco. Ele não revelou os valores do novo patrocínio por questões contratuais, mas assegurou que o acordo é o maior dos 82 anos de história do clube.

A partir da próxima série A2 do Estadual, a marca BetssonFC, que é o fantasy game da empresa controlada por um dos maiores grupos de jogos do mundo, a Swedish Betsson AB, vai estar estampado como patrocinador máster na camisa do Pássaro Preto.

"Eu fiquei muito surpreso com esse patrocínio. (...) Eu, jogadores, diretoria, todos estão nas nuvens com a chegada da Betsson! O Íbis nunca teve um patrocinador como eles, nem de perto. Hoje eu agradeço a Deus, tenho certeza que Ele vai nos abençoar esse ano. A Betsson vai fazer o Íbis voltar para a primeira divisão. Eu não tenho palavras para agradecer a Betsson pelo que ela está fazendo pelo clube", afirmou Ozir, ao L!.