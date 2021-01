Mesmo com decreto contra covid-19, jogos de futebol profissionais estão mantidos

Mesmo com novas regras contra a covid-19, há certeza da realização do jogo entre Paysandu x Galvez, pela Copa Verde, marcado para a tarde desta quinta-feira (28), a partir das 16h, no estádio Mangueirão. E a julgar pelo decreto estadual, não há também nenhum impeditivo para a realização da partida entre Remo x Vila Nova, sábado (30), pela final da Série C.

Dúvida desfeita

A dúvida surgiu após a consolidação de uma novo decreto, assinado pelo governador do Estado, Helder Barbalho (PMDB), e o prefeito de Belém Edmilson Rodrigues (PSOL), com medidas mais restritivas para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus.

Com relação aos jogos, a informação foi interpretada pelo presidente da Federação Paraense de Futebol, Adelcio Torres, da seguinte forma. "O jogo de hoje está mantido. O decreto foi assinado hoje mas só valerá a partir de amanhã", disse Torres, contudo, colocando em xeque o jogo entre Remo x Vila Nova-GO, pela final do Campeonato Brasileiro da Série C. "O jogo de sábado... Vamos nos interar para ver como fica a situação. A partir das 17h, iremos pedir mais informações", frisou Adelcio. Contudo, a dúvida foi esclarecida.

O novo decreto estipula regras para esportes amadores coletivo, não abrangendo o esporte profissional. A repórter de O Liberal, Elisa Vaz, informa que "ficam proibidas aglomerações, reuniões e manifestações em locais públicos pra fins recreativos acima de 10 pessoas, incluindo esportes coletivos com mais de 2 pessoas, incluindo em arena". Um trecho do decreto diz que "Inclui-se na proibição a prática de esportes coletivos amadores com mais de duas pessoas, inclusive os realizados em arenas e estabelecimentos similares".

Paysandu e Remo

A reportagem também questionou os gestores de Paysandu e Remo. Presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, confirmou a realização da partida contra o Galvez. Já o gestor azulino, Fábio Bentes, interpretou que o decreto não abrange o esporte profissional. "Com protocolo próprio, o futebol profissional não está proíbido", colocou Bentes.

LEIA MAIS:

Governo proíbe reunião com mais de 10 pessoas e fecha praias; confira outras restrições