Governo proíbe reunião com mais de 10 pessoas e fecha praias; confira outras restrições

Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 28, o governador Helder Barbalho falou sobre as novas restrições que pretendem diminuir o contágio pela covid-19 no Estado.

O governador disse que decreto a ser publicado no Diário Oficial do Estado, em edição extra, nesta quinta-feira, 28 - mas vai entrar em vigor a partir desta sexta, 29 -, vai proibir aglomerações, reuniões e manifestações em locais públicos para fins recreativos acima de 10 pessoas, incluindo esportes coletivos com mais de duas pessoas, incluindo os realizados em arena. Ficam permitidos a realização de eventos privados com até 50 pessoas.

Assinamos o decreto com as novas medidas restritivas para covid-19 em Belém e Região Metropolitana, que será publicado hoje, em edição extra, no Diário Oficial do Estado. pic.twitter.com/qwT2754V5m — Helder Barbalho (@helderbarbalho) January 28, 2021

Ficam autorizados também restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos afins com até 50% da lotação (sentados) até meia-noite.

Fica proibido venda de bebidas alcoólicas entre 22h e 6h; permanência de pessoas em pé nesses locais, bem como apresentação de músicos.

Praias, igarapés, balneários e similares serão fechados nos feriados, fins de semana, sexta-feira e segunda-feira.

Reveja a coletiva

Bares

Pelo decreto, fica proibida venda de bebidas alcoólicas em supermercados, mercados e afins entre 22h e 6h. Continuam proibidos de abrir bares, boates, casas noturnas, casas de show e afins. Assim como realização de shows e festas abertas ao público

Trabalho remoto

O trabalho remoto será restabelecido aos grupos de risco, tirando segurança pública e saúde.