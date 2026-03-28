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Novatos, Léo Pereira e Igor Thiago falam em realização na seleção brasileira

Estadão Conteúdo

O zagueiro Léo Pereira e o atacante Igor Thiago fizeram na derrota para a França na quinta-feira suas estreias com a camisa da seleção brasileira e se mostraram empolgados com a possibilidade de disputar a próxima Copa do Mundo.

"Sempre foi um privilégio, uma honra estar com jogadores de seleção no Flamengo", afirmou o zagueiro, titular contra os franceses, em entrevista coletiva neste sábado. "Sempre fui muito curioso e perguntei como era estar aqui no dia a dia, e é simplesmente fantástico. Tento aproveitar ao máximo e evoluir. Tenho muito para conquistar."

Igor Thiago foi na mesma linha. "A maior realização da minha vida foi poder vestir essa camisa, ver meu nome na camisa da seleção. É algo que só vivia isso em sonhos e graças a Deus se tornou realidade", afirmou o atacante do Brentford, que entrou no segundo tempo, no lugar de Matheus Cunha.

Ele avaliou sua estreia como positiva. "Acho que fiz uma boa partida. Entrei bem, com aquilo que o professor pediu para fazer: pressionar, dentro da área. No segundo tempo a gente foi mais agressivo contra a França", disse Igor Thiago.

Léo Pereira analisou o primeiro gol francês, marcado por Mbappé. "Foi um momento muito rápido e diante de um dos maiores jogadores da atualidade e em questão de velocidade. É muito rápido. O nível de jogadores que a França se encontra é bem alto e deu para sentir em campo", afirmou o zagueiro do Flamengo.

O Brasil enfrenta a Croácia na terça-feira, às 21h (de Brasília), em Orlando. Será o segundo amistoso da equipe do técnico de Carlo Ancelotti na Data Fifa de março e o último compromisso antes da convocação para a Copa do Mundo, que acontece em maio.

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