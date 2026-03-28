Novatos, Léo Pereira e Igor Thiago falam em realização na seleção brasileira Estadão Conteúdo 28.03.26 20h22 O zagueiro Léo Pereira e o atacante Igor Thiago fizeram na derrota para a França na quinta-feira suas estreias com a camisa da seleção brasileira e se mostraram empolgados com a possibilidade de disputar a próxima Copa do Mundo. "Sempre foi um privilégio, uma honra estar com jogadores de seleção no Flamengo", afirmou o zagueiro, titular contra os franceses, em entrevista coletiva neste sábado. "Sempre fui muito curioso e perguntei como era estar aqui no dia a dia, e é simplesmente fantástico. Tento aproveitar ao máximo e evoluir. Tenho muito para conquistar." Igor Thiago foi na mesma linha. "A maior realização da minha vida foi poder vestir essa camisa, ver meu nome na camisa da seleção. É algo que só vivia isso em sonhos e graças a Deus se tornou realidade", afirmou o atacante do Brentford, que entrou no segundo tempo, no lugar de Matheus Cunha. Ele avaliou sua estreia como positiva. "Acho que fiz uma boa partida. Entrei bem, com aquilo que o professor pediu para fazer: pressionar, dentro da área. No segundo tempo a gente foi mais agressivo contra a França", disse Igor Thiago. Léo Pereira analisou o primeiro gol francês, marcado por Mbappé. "Foi um momento muito rápido e diante de um dos maiores jogadores da atualidade e em questão de velocidade. É muito rápido. O nível de jogadores que a França se encontra é bem alto e deu para sentir em campo", afirmou o zagueiro do Flamengo. O Brasil enfrenta a Croácia na terça-feira, às 21h (de Brasília), em Orlando. Será o segundo amistoso da equipe do técnico de Carlo Ancelotti na Data Fifa de março e o último compromisso antes da convocação para a Copa do Mundo, que acontece em maio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção Data Fifa Leo Pereira Igor Thiago COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste sábado 28.03.26 7h00 FORA Remo rescinde com Klaus, ex-capitão do acesso à Série A Zagueiro perde espaço em 2026 e tem saída oficializada no BID; lista de desligamentos do elenco segue aumentando 27.03.26 22h19 É DO LEÃO Remo anuncia a contratação do meia ex-Athletic para a sequência da temporada Destaque do Athletic-MG, jogador de 24 anos chega em definitivo após quase 100 jogos pelo clube mineiro 27.03.26 18h56 REFORÇO Remo acerta com jogador eleito melhor lateral do Paulistão 2026 Lateral-esquerdo de 26 anos chega após passagem pelo Novorizontino para reforçar o elenco azulino 27.03.26 18h36