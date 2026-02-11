Novak Djokovic desiste de jogar o ATP de Doha sob alegação de fadiga Aos 38 anos, ele vai dar uma atenção especial à parte física e agora centra o foco para competir no Masters 1000 de Indian Wells e Miami Estadão Conteúdo 11.02.26 14h33 Vice-campeão do Australian Open após ser superado pelo espanhol Carlos Alcaraz em final de quatro sets, o sérvio Novak Djokovic anunciou nesta quarta-feira que não vai participar do ATP 500 de Doha, que será realizado entre os dias 16 e 21 de fevereiro, devido à fadiga. A informação foi divulgada pelos organizadores do torneio, que lamentaram a ausência do tenista. "O Catar sentirá sua falta. Desejamos uma rápida recuperação", lamentou a organização por meio de suas redes sociais. O sérvio já conquistou o título do torneio em duas ocasiões: 2016 e 2017. A sua última participação foi no ano passado, quando acabou sendo eliminado logo na estreia. Dono de 24 títulos de Grand Slam, Djokovic resolveu rever seus planos após ser submetido a um grande desgaste físico no mês passado, quando disputou o Australian Open. Aos 38 anos, ele vai dar uma atenção especial à parte física e agora centra o foco para competir no Masters 1000 de Indian Wells e Miami, agendados para o mês de março. O espanhol Carlos Alcaraz, que já abriu a temporada com um título de Grand Slam, vai ser um dos cabeças de chave em Doha. Quem também está confirmado é o número 2 do mundo, o italiano Jannik Sinner. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP de Doha Djokovic fadiga COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo é o time com menor eficiência em pênaltis entre os clubes da Série A, aponta levantamento Leão Azul e Corinthians são os clubes com a menor porcentagem de aproveitamento 11.02.26 12h38 Que tal? Torcida organizada do Bragantino cria ‘disk balada’ para 'fiscalizar' jogadores no Parazão Lanterna do Campeonato Paraense, clube vive crise e organizada ameaça atletas flagrados em festas 11.02.26 11h49 Automobilismo Paraense Noah Diamantino vence 1ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart, em Interlagos Piloto de apenas nove anos venceu a disputa da categoria em sua estreia na Cadete 11.02.26 9h26 futebol Remo e Atlético-MG se enfrentam em busca da primeira vitória na Série A Partida ocorre nesta quarta-feira (11), em Belo Horizonte, às 20h 11.02.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo e Atlético-MG se enfrentam em busca da primeira vitória na Série A Partida ocorre nesta quarta-feira (11), em Belo Horizonte, às 20h 11.02.26 8h00 futebol Paysandu visita o Cametá de olho na liderança do Campeonato Paraense Duelo é entre o segundo e terceiro colocado da tabela do Parazão 11.02.26 8h43 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.02.26 7h00 FUTEBOL CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo 10.02.26 9h55