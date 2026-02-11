Capa Jornal Amazônia
Novak Djokovic desiste de jogar o ATP de Doha sob alegação de fadiga

Aos 38 anos, ele vai dar uma atenção especial à parte física e agora centra o foco para competir no Masters 1000 de Indian Wells e Miami

Estadão Conteúdo

Vice-campeão do Australian Open após ser superado pelo espanhol Carlos Alcaraz em final de quatro sets, o sérvio Novak Djokovic anunciou nesta quarta-feira que não vai participar do ATP 500 de Doha, que será realizado entre os dias 16 e 21 de fevereiro, devido à fadiga.

A informação foi divulgada pelos organizadores do torneio, que lamentaram a ausência do tenista. "O Catar sentirá sua falta. Desejamos uma rápida recuperação", lamentou a organização por meio de suas redes sociais.

O sérvio já conquistou o título do torneio em duas ocasiões: 2016 e 2017. A sua última participação foi no ano passado, quando acabou sendo eliminado logo na estreia.

Dono de 24 títulos de Grand Slam, Djokovic resolveu rever seus planos após ser submetido a um grande desgaste físico no mês passado, quando disputou o Australian Open.

Aos 38 anos, ele vai dar uma atenção especial à parte física e agora centra o foco para competir no Masters 1000 de Indian Wells e Miami, agendados para o mês de março.

O espanhol Carlos Alcaraz, que já abriu a temporada com um título de Grand Slam, vai ser um dos cabeças de chave em Doha. Quem também está confirmado é o número 2 do mundo, o italiano Jannik Sinner.

