Nottingham Forest anuncia técnico Ange Postecoglou, campeão da Liga Europa pelo Tottenham Estadão Conteúdo 09.09.25 10h48 O Nottingham Forest anunciou nesta terça-feira a contratação de Ange Postecoglou como novo treinador da equipe principal. O australiano chega após conquistar a Liga Europa com o Tottenham, encerrando um jejum de 17 anos sem títulos para o clube londrino. Apesar do feito continental, ele optou por assumir um Nottingham Forest que ainda busca estabilidade na Premier League, deixando de lado projetos de maior visibilidade internacional. A escolha de Postecoglou, nesse contexto, representa um passo lateral na carreira. No Tottenham, além do título europeu, a equipe teve desempenho instável no Campeonato Inglês, terminando em 17º lugar com 22 derrotas. Assumir um clube como o Nottingham Forest, que terminou a última temporada na sétima colocação, indica uma mudança de prioridade: o foco agora é construir consistência e organizar a equipe para desafios nacionais e continentais. O Forest, que garantiu participação na Liga Europa desta temporada, encara a chegada do treinador como uma oportunidade de alinhar ambição europeia com necessidade de evolução doméstica. O clube ocupa atualmente a décima colocação na Premier League, com quatro pontos, e terá pela frente uma sequência exigente, começando pelo duelo contra o Arsenal, neste sábado, às 8h30 (horário de Brasília), no Emirates Stadium. Postecoglou traz experiência em diferentes campeonatos, incluindo passagens vitoriosas por Celtic, Brisbane Roar e Yokohama F. Marinos. No entanto, o contexto atual é distinto: ao contrário de clubes estruturados para competir por títulos europeus, o Nottingham ainda precisa equilibrar estabilidade financeira, organização interna e competitividade no campeonato. O proprietário do Nottingham, Evangelos Marinakis, destacou que a contratação visa um projeto sustentável de médio prazo. "Ange tem experiência em campeonatos diferentes e sabe o que é competir em alto nível. Nosso objetivo é construir uma equipe consistente e capaz de disputar competições nacionais e europeias de forma equilibrada", afirmou.