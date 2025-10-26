Norris vence GP do México e assume liderança do Mundial; Bortoleto é 10º A corrida também marcou a volta da McLaren ao lugar mais alto do pódio Estadão Conteúdo 26.10.25 19h23 Lando Norris dominou e venceu o Grande Prêmio do México de Fórmula 1 neste domingo, no Autódromo Hermanos Rodríguez. Charles Leclerc chegou em segundo, enquanto Max Verstappen foi o terceiro. O holandês vinha com tudo para ultrapassar o monegasco, mas um safety car virtual na penúltima volta evitou isso. O resultado foi excelente para Norris, pois reacendeu a briga pelo título entre as McLarens. O britânico foi a 357 pontos e ultrapassou Oscar Piastri na liderança do Mundial de Pilotos. O australiano chegou apenas na quinta colocação, após largar em sétimo e sofrer com tráfego a sua frente durante a prova, e foi a 356 pontos. Piastri também foi poupado da briga pela quarta posição com Oliver Bearman por conta do safety car virtual. Com o terceiro lugar, Max Verstappen foi a 321 pontos, seguindo a briga por um pentacampeonato improvável contra as McLarens. O holandês está 36 pontos atrás de Norris com quatro provas, mais duas sprints, restando para o fim do campeonato. A corrida também marcou a volta da McLaren ao lugar mais alto do pódio. Eram quatro corridas seguidas sem vencer, com triunfos de Verstappen (3) e George Russell. Gabriel Bortoleto teve uma boa corrida, ganhando 3 posições na largada e apostando nos pneus médios de início para um stint mais longo antes da para obrigatória nos boxes. O brasileiro acabou chegando em 10º, somando mais um ponto na sua jovem carreira após uma longa batalha com Isack Hadjar. Bortoleto tem 19 pontos agora, acumulando sua quinta corrida entre os 10 primeiros em sua temporada de estreia na categoria. Agora, a Fórmula 1 volta daqui duas semanas com o Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos, com a briga completamente aberta pelo título de pilotos. LARGADA CAÓTICA A largada foi conturbada, com as Ferraris de Leclerc e Hamilton tocando roda com a Red Bull de Max Verstappen. O inglês e o monegasco foram na grama e tiveram que devolver as posições ganhadas. Algumas voltas depois, Verstappen tentou uma manobra ousada para cima de Hamilton, os dois acabaram se tocando e saindo da pista. Porém, na hora de retornar ao traçado, Hamilton cortou pela grama e não pela área de escape. Por isso, acabou levando uma punição de 10 segundos. Confira a classificação final do GP do México: 1º - Lando Norris (ING/McLaren), após 71 voltas 2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), +30s324 3º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), +31s049 4º - Oliver Bearman (ING/Haas), +40s955 5º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), +42s065 6º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), +47s837 7º - George Russell (ING/Mercedes), +50s287 8º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), +56s446 9º - Esteban Ocon (FRA/Haas), +75s464 10º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), +76s863 11º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), +79s048 12º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 1 volta 13º - Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls), a 1 volta 14º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 1 volta 15 - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1 volta 16º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1 volta 17º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), abandonou 18 - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), abandonou 19 - Nico Hulkenberg (ALE/Sauber), abandonou 20º - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), abandonou Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP do México Norris Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Lanterna da Série B, Paysandu soma o maior número de derrotas no campeonato Com a derrota para o Avaí-SC no último sábado (25), o rebaixamento pode ocorrer na próxima rodada 26.10.25 16h52 futebol Após vitória fora de casa, Remo pode encerrar rodada na vice-liderança da Série B; veja cenários Equipe aguarda resultado do jogo entre Chapecoense-SC e Operário-PR, que ocorre na segunda-feira (27) 26.10.25 15h28 CONTAGEM REGRESSIVA Remo garante o acesso para a Série A se vencer a Chapecoense-SC no Baenão na próxima rodada? 