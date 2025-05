Norris supera Leclerc nos segundos finais e leva a pole no GP de Mônaco; Bortoleto é 16º

Depois de dominar os três treinos livres em casa, Charles Leclerc estava confiante em repetir a pole position do ano passado no GP de Mônaco, mas a McLaren estragou a festa. Lando Norris tirou a primeira posição do piloto da Ferrari no grid nos últimos segundos, neste sábado, no circuito de Monte Carlo, e largará à frente na prova deste domingo.

Oscar Piastri sairá na terceira posição, à frente de Lewis Hamilton, que teve seu carro praticamente reconstruído após bater no terceiro treino livre, mais cedo, trocando do bico à suspensão traseira. Atual campeão mundial, Max Verstappen, da Red Bull, sairá em quinto.

Gabriel Bortoleto lutou para colocar sua Sauber no Q2, mas foi eliminado ainda no Q1, na 16ª posição, por menos de quatro centésimos em relação ao 15º colocado, Kimi Antonelli. Companheiro de equipe do brasileiro, o alemão Nico Hülkenberg avançou ao Q2 e largará em 13º.

Além da definição da pole position após o cronômetro zerado, o treino classificatório foi marcado pelo trânsito intenso na pista, o que provocou reclamações entre os pilotos, e pelos abandonos das Mercedes de George Russell, por problemas no carro, e Kimi Antonelli, que bateu, ainda no Q2, provocando duas bandeiras vermelhas - foram seis no total, considerando os treinos livres.

Para evitar o tráfego intenso, Alexander Albon foi o primeiro a sair para a pista na primeira parte do treino, cravando 1min22s. Entre os favoritos à pole, Leclerc cravou 1min13s063 na primeira tentativa, mas, na sequência, os tempos começaram a cair. À exceção de Colapinto e Gasly, da Alpine, que foram à pista com compostos médios, os demais pilotos apostaram nos macios.

Durante o Q1, a troca de posições foi intensa. A 7 minutos do fim, a McLaren de Lando Norris liderava com 1min11s596, à frente de Leclerc, Piastri, Verstappen e Hamilton. A 3 minutos do encerramento, Leclerc recuperou a liderança, com 1min11s229, e se manteve à frente até o fim, seguido por Norris, Piastri, Verstappen, Russell e Hamilton.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, que chegou a fazer o nono melhor tempo, encerrou sua última tentativa com 1min11s908, ocupando o 16º lugar, menos de 4 centésimos atrás de Kimi Antonelli, o 15º. Assim, o piloto da Sauber ficou fora do Q2, eliminado ao lado de Bearman, Gasly, Stroll e Colapinto. No último minuto, Antonelli bateu sua Mercedes e a primeira seção terminou sob bandeira vermelha.

Leclerc registrou o melhor tempo logo em sua primeira volta no Q2, mas logo foi superado por Norris e Verstappen. Sem potência, Russell parou dentro do túnel com problemas elétricos e a bandeira vermelha foi acionada novamente, provocando o abandono de outra Mercedes - foi a primeira vez no ano que o piloto britânico ficou fora do Q3.

No retorno dos carros à pista, para os 10 minutos finais do Q2, a Ferrari manteve o domínio, com Leclerc e Hamilton, até restar quatro minutos, quando Norris, com 1min10s570, passou à frente da dupla. O britânico permaneceu na liderança à frente de Leclerc, Albon, Piastri, Verstappen e Hamilton. Caíram no Q2 Sainz, Tsunoda, Hulkenberg, Russell e Antonelli.

Na última parte do treino, a McLaren mostrou sua força e colocou seus carros à frente da Ferrari logo na primeira volta e se manteve à frente. A 20 segundo do fim, Leclerc tomou a liderança, com 1min10s063, mas Lando Norris quebrou o recorde da pista a dois segundos do fim com 1min09s954 e levou a pole.

O GP de Mônaco, a oitava etapa da temporada, será realizado neste domingo, a partir das 10h (horário de Brasília).

Confira o grid de largada para o GP de Mônaco de Fórmula 1:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min09s954 2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min10s063 3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min10s129 4º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min10s382 5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min10s669 6º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min10s923 7º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min10s924 8º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min10s942 9º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min11s129 10º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min11s213 11º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min11s362 12º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min11s415 13º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min11s596 14º - George Russell (ING/Mercedes), sem tempo 15º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), sem tempo 16º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min11s902 17º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min11s994 19º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min12s597 18º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min12s563* 20º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min11s979**

* punido com a perda de uma posição ** punido com a perda de dez posições