Norris se emociona após 'alcançar sonho' e Verstappen fica conformado com vice: 'Vida continua' Estadão Conteúdo 07.12.25 15h48 Depois de uma temporada intensa, disputando o título até a última das 24 etapas do Mundial de Fórmula 1, Lando Norris não segurou a emoção ao confirmar a inédita taça de campeão da temporada 2025 com o terceiro lugar no GP de Abu Dabi, neste domingo, no circuito de Yas Marina. "Faz tempo que não choro. Não pensei que fosse chorar, mas chorei", disse o piloto de 26 anos após sair do carro. "É uma longa jornada. Antes de mais nada, quero agradecer muito à minha equipe, a todos na McLaren... À minha mãe, meu pai, foram eles que me apoiaram desde o início." O piloto da McLaren fez questão de valorizar a conquista pelas dificuldades impostas pelo tetracampeão Max Verstappen, que venceu a prova e terminou o Mundial de Pilotos apenas dois pontos atrás do campeão, e o companheiro de equipe, Oscar Piastri, que liderou a tabela durante a maior parte da temporada e acabou em terceiro. "É uma sensação incrível. Agora eu sei um pouco como o Max se sente, e quero parabenizar o Max e o Oscar, meus dois maiores concorrentes durante toda a temporada. Foi um prazer competir contra os dois, e aprendi muito com ambos também", disse Norris. "Sonhei com isso por muito tempo, como todos sonham. Muita coisa acontece em uma temporada como esta, muitos altos e baixos, mas nada disso importa desde que você tente sair por cima, e foi isso que conseguimos fazer com uma equipe incrível." "Não foi só este ano, foram os últimos sete, oito anos que estive na McLaren. Nos últimos 16, 17 anos da minha vida, tenho tentado alcançar este sonho e hoje conseguimos, por isso estou muito feliz", completou o britânico, que encerrou uma hegemonia de quatro títulos de Verstappen para se tornar o 35º piloto a conquistar o Mundial de Fórmula 1. Apesar de ter deixado escapar o pentacampeonato por apenas dois pontos, Max Verstappen evitou lamentar o resultado e disse ter ficado "muito orgulhoso" da recuperação ao longo da segunda metade da temporada. O holandês chegou a ficar 104 pontos atrás do então líder Oscar Piastri, após o GP da Holanda, no fim de agosto, e voltou à briga pelo título até a última prova - venceu as três etapas finais. "Estou me sentindo bem. Já estava preparado para este tipo de resultado, porque precisávamos de um pouco de sorte para ser campeão", comentou o piloto da Red Bull após a corrida. "No final, claro, perder o campeonato por dois pontos parece doloroso, mas, por outro lado, se olharmos para a nossa posição em Zandvoort, mais de 100 pontos atrás, acho que não é tão ruim assim." Verstappen agradeceu à equipe pelos esforços a fim de colocá-lo de volta na disputa - foram oito triunfos na temporada - e se mostrou conformado com o resultado final. "Poderíamos ter desistido facilmente, estando tão atrás, mas sempre buscamos melhorias e entendemos nossos problemas", afirmou. "Não ganhamos o campeonato, mas acontece, é a vida, e não é algo que me deixará muito triste. Quero dizer, a vida continua." 