Norris e Piastri se esquivam em pergunta sobre jogo de equipe pelo título da F1

A Fórmula 1 chega à última corrida da temporada com o Campeonato de Pilotos ainda em aberto. Embora a McLaren tenha mais chances de levar o mundial para casa, por ter os dois titulares no topo da tabela, qualquer estratégia falha pode render mais um título para Max Verstappen.

Em coletiva concedida nesta quinta-feira, 4, Lando Norris e Oscar Piastri foram questionados sobre uma possível parceria entre os dois para garantir o título da temporada. Os pilotos, porém, se esquivaram da pergunta.

"Depende do Oscar, se ele vai permitir ou não. Não acho que necessariamente dependa de mim. Seria a mesma coisa se fosse o contrário. Eu estaria disposto ou não? Pessoalmente, acho que sim, porque é simplesmente como eu sou", afirmou Norris à F1 durante o encontro.

O britânico chegou a dizer que se Verstappen garantisse o título seria merecido, já que o holandês teria atingido um desempenho melhor que o deles, e que seu foco será continuar os bons resultados na próximo temporada.

"Se as coisas não ocorrerem como eu quero, tentarei novamente no próximo ano. Provavelmente vai doer um pouco por um tempo, mas faz parte da vida, vamos seguir em frente e tentar fazer melhor na próxima temporada", completou.

"Não é algo que tenhamos discutido. Até que eu saiba o que se espera de mim, não tenho uma resposta", declarou Piastri.

Na briga pelo mundial, Norris segue na liderança com 408 pontos, seguido por Verstappen com 396 e o australiano da McLaren com 392.