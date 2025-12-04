Norris e Piastri se esquivam em pergunta sobre jogo de equipe pelo título da F1 O britânico chegou a dizer que se Verstappen garantisse o título seria merecido Estadão Conteúdo 04.12.25 15h12 A Fórmula 1 chega à última corrida da temporada com o Campeonato de Pilotos ainda em aberto. Embora a McLaren tenha mais chances de levar o mundial para casa, por ter os dois titulares no topo da tabela, qualquer estratégia falha pode render mais um título para Max Verstappen. Em coletiva concedida nesta quinta-feira, 4, Lando Norris e Oscar Piastri foram questionados sobre uma possível parceria entre os dois para garantir o título da temporada. Os pilotos, porém, se esquivaram da pergunta. "Depende do Oscar, se ele vai permitir ou não. Não acho que necessariamente dependa de mim. Seria a mesma coisa se fosse o contrário. Eu estaria disposto ou não? Pessoalmente, acho que sim, porque é simplesmente como eu sou", afirmou Norris à F1 durante o encontro. O britânico chegou a dizer que se Verstappen garantisse o título seria merecido, já que o holandês teria atingido um desempenho melhor que o deles, e que seu foco será continuar os bons resultados na próximo temporada. "Se as coisas não ocorrerem como eu quero, tentarei novamente no próximo ano. Provavelmente vai doer um pouco por um tempo, mas faz parte da vida, vamos seguir em frente e tentar fazer melhor na próxima temporada", completou. "Não é algo que tenhamos discutido. Até que eu saiba o que se espera de mim, não tenho uma resposta", declarou Piastri. Na briga pelo mundial, Norris segue na liderança com 408 pontos, seguido por Verstappen com 396 e o australiano da McLaren com 392. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave fórmula 1 Norris Piastri McLaren COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. 04.12.25 15h12 FUTEBOL Remo é goleado pelo São Paulo na estreia da Copa São Paulo de futebol feminino Tricolor não deu chances para o Remo, que terminou a primeira rodada na lanterna do grupo 04.12.25 11h02 Carlos Ferreira Em que posição cada técnico teria colocado o Remo? 04.12.25 10h50 momento revelação Filho de Danilo rouba a cena e revela ser torcedor do Fluminense após título do Flamengo O pequeno João fez a revelação durante entrevista no gramado do Maracanã, na última quarta-feira (3) 04.12.25 9h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES Fórmula 1 F-1: Antonelli agradece apoio de Verstappen após ataques por erro no GP do Catar Depois da corrida, teorias de conspiração insinuaram que o italiano teria facilitado a vida de Norris na disputa pelo título ganharam força 04.12.25 23h13 Brasileirão Botafogo empata no fim contra o Cruzeiro e dá o vice-campeonato ao Palmeiras Em um jogo bastante estudado e de chances para os dois lados, o Cruzeiro foi contundente e efetivo quando teve suas chances 04.12.25 22h08 Troca de Leões Henrique Bittencourt deixa o Remo e retorna ao Fortaleza como analista de desempenho Com passagem pelo Paysandu, o profissional chegou ao Leão Azul em maio deste ano após convite de Sérgio Papellin 27.06.25 13h38 VEM AÍ? Cristiano Ronaldo pode disputar o Mundial de Clubes de 2025, diz presidente da Fifa Gianni Infantino afirmou em live que há clubes negociando com o craque português para disputar o torneio nos Estados Unidos, em 2025 23.05.25 20h37