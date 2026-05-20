Norris diz que GP do Canadá aumenta chances para os carros da McLaren: 'Pista que nos favorece' Estadão Conteúdo 20.05.26 12h12 O britânico Lando Norris fez um discurso otimista em relação às chances da McLaren fazer um bom papel neste final de semana, quando será realizado o GP do Canadá. Segundo o piloto, a equipe vem evoluindo e melhorando sensivelmente o desempenho dos carros. "Vamos ter uma pista que nos favorece e que, no passado, não foi tão boa para os carros da Mercedes. Percebo que temos melhorado muito e seria uma tolice não se sentir confiante sobre o futuro nesta temporada", afirmou o piloto nesta quarta-feira. Após um início de temporada bastante irregular, a escuderia realmente deu sinais de melhora. E o resultado prático dessa situação foi visto no GP de Miami, realizado no início deste mês. Embora a Mercedes tenha ocupado o lugar mais alto do pódio, com a vitória de Kimi Antonelli, a McLaren obteve uma dobradinha com o segundo lugar de Norris e a terceira colocação de Oscar Piastri. Apesar de apostar em uma briga direta pela vitória, Lando Norris fez questão de apontar a equipe alemã como a grande favorita para esta corrida. "Eles continuam muito rápidos e têm um ótimo carro. Então teremos de esperar para ver", declarou. A evolução da McLaren já vem provocando uma mudança de cenário nos bastidores da Fórmula 1. Toto Wolff, chefe da equipe Mercedes, enviou um recado aos concorrentes. "Vamos ao Canadá prontos para voltar ao ritmo normal de corridas. Nosso concorrentes deram um passo à frente em Miami, mas vamos responder", afirmou. O Mundial de Pilotos tem a dupla da Mercedes nas duas primeiras posições. Kimi Antonelli é o líder na classificação com 100 pontos, seguido de George Russell, com 80. O terceiro posto é ocupado pelo ferrarista Charles Leclerc, com 59. Norris aparece em quarto e contabiliza 51. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP do Canadá Norris McLaren COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão 20.05.26 12h48 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 mais esportes Paraense Melk Costa comenta derrota no UFC e projeta retorno: 'Sigo ranqueado e motivado' Lutador perdeu para Arnold Allen no primeiro main event da carreira no Ultimate 20.05.26 10h32 Futebol Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. 19.05.26 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase 20.05.26 8h00 FIQUE DE OLHO! Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira! 20.05.26 9h55 Futebol Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. 19.05.26 13h27 mais esportes Ginástica rítmica movimenta Belém com etapa do Campeonato Paraense neste sábado (23) Competição será no Parque da Cidade, com programação a partir das 9h 20.05.26 9h57