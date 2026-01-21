Noroeste busca a sua primeira vitória no Paulistão diante do Capivariano Estadão Conteúdo 21.01.26 7h13 Determinados a se manterem na elite estadual, Noroeste e Capivariano voltam a campo nesta quarta-feira (21) para um confronto importante pela quarta rodada do Campeonato Paulista de 2026. A partida será disputada no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, a partir das 19h, e coloca frente a frente times que estão em posições distintas na tabela. O time bauruense entra em campo pressionado pela necessidade de vencer. Com dois pontos, o Noroeste aparece na parte de baixo da classificação e ainda busca o primeiro triunfo na competição. Já o Capivariano vive fase positiva, ocupa o quarto lugar com seis pontos e tenta embalar a terceira vitória consecutiva para se consolidar no G-8. O histórico recente do confronto aponta leve vantagem para o Noroeste. Nos últimos 11 encontros entre os rivais, o time de Bauru venceu quatro vezes, contra duas vitórias do Capivariano, além de cinco empates. O duelo mais recente ocorreu na Série A2 de 2024, quando eles empataram por 2 a 2, também no Alfredo de Castilho. Após um início irregular no Paulistão, o Noroeste aposta no fator casa para reagir. A equipe estreou com derrota para o Red Bull Bragantino (1 a 0) e, na sequência, somou empates diante de Botafogo-SP e São Bernardo, ambos por 1 a 1. O técnico Guilherme Alves deve repetir a formação da última rodada, mantendo o esquema com três zagueiros e meio-campo reforçado. A expectativa é pela manutenção de Cristiano como titular, justamente em sua cidade natal. No departamento médico, o volante Tauan pode reaparecer entre os relacionados após se recuperar de lesão, enquanto Peixoto segue fora por problema físico. O atacante Carlão é o único jogador pendurado e preocupa por ser o artilheiro do time. Do lado do Capivariano, o cenário é de confiança pela recuperação no campeonato. Depois da goleada por 4 a 0 sofrida na estreia diante do São Bernardo, o time de Capivari reagiu com vitórias sobre Portuguesa (1 a 0) e Ponte Preta (2 a 0), sem sofrer gols, e chega a Bauru em busca de manter a boa sequência. O técnico Élio Sizenando tende a repetir a escalação que venceu na rodada passada. Para o confronto, o Capivariano não contará com o goleiro Matheus Teixeira, o volante Ricardo Cerqueira e o atacante Leandrinho, todos entregues ao departamento médico. O zagueiro Leonan e o atacante Daniel Baianinho entram em campo pendurados e precisam de atenção redobrada. FICHA TÉCNICA NOROESTE X CAPIVARIANO NOROESTE - Luiz Daniel; Carlinhos, Maycon e Pedro Carrerete; Jhonny, Léo Sena, Cristiano, Sánchez e Thiago Lopes; Pedro Felipe e Carlão. Técnico: Guilherme Alves. CAPIVARIANO - Guilherme Nogueira; Diogo Mateus, Octávio, Wendel Lomar e Leonan; Vinícius Guedes, Bruno Silva e Ravanelli; Mike, Felipe Azevedo e Rodolfo. Técnico: Élio Sizenando. ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan DATA - 21/01/2026 HORÁRIO - 19h LOCAL - Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru (SP). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Noroeste Capivariano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Lembra deles? Veja mais de 30 apelidos de jogadores que atuaram no Parazão O Parazão está chegando e um fato curioso da competição são os apelidos dos atletas, muitos deles eternizados pela torcida 20.01.26 16h31 LUTO Morre goleiro Ocimar, campeão da Série B com a Tuna Luso; Águia Guerreira lamenta Ex-jogador faleceu em Ananindeua e a causa da morte não foi revelada 20.01.26 12h56 futebol Parazão 2026: Jogo entre Paysandu e São Raimundo sofre alteração no horário; confira Partida foi atrasada em 1h em relação ao horário marcado inicialmente 20.01.26 12h34 Viral Vestida com camisa do Paysandu, torcedora mirim surpreende ao cantar música do Remo Reação da torcedora viralizou nas redes sociais 20.01.26 11h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES Flamengo vai com titulares para o 'Clássico das Multidões' contra o Vasco pelo Carioca 21.01.26 5h42 Novorizontino impõe ao Palmeiras primeira goleada em 10 anos 20.01.26 23h12 Abel assume 'maior derrota do Palmeiras' e dispara: 'Podemos perder até de time da 5ª divisão' 20.01.26 23h02 Botafogo conta com retorno de titulares para tentar quebrar invencibilidade do Volta Redonda 21.01.26 5h12