Noroeste busca a sua primeira vitória no Paulistão diante do Capivariano

Determinados a se manterem na elite estadual, Noroeste e Capivariano voltam a campo nesta quarta-feira (21) para um confronto importante pela quarta rodada do Campeonato Paulista de 2026. A partida será disputada no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, a partir das 19h, e coloca frente a frente times que estão em posições distintas na tabela.

O time bauruense entra em campo pressionado pela necessidade de vencer. Com dois pontos, o Noroeste aparece na parte de baixo da classificação e ainda busca o primeiro triunfo na competição. Já o Capivariano vive fase positiva, ocupa o quarto lugar com seis pontos e tenta embalar a terceira vitória consecutiva para se consolidar no G-8.

O histórico recente do confronto aponta leve vantagem para o Noroeste. Nos últimos 11 encontros entre os rivais, o time de Bauru venceu quatro vezes, contra duas vitórias do Capivariano, além de cinco empates. O duelo mais recente ocorreu na Série A2 de 2024, quando eles empataram por 2 a 2, também no Alfredo de Castilho.

Após um início irregular no Paulistão, o Noroeste aposta no fator casa para reagir. A equipe estreou com derrota para o Red Bull Bragantino (1 a 0) e, na sequência, somou empates diante de Botafogo-SP e São Bernardo, ambos por 1 a 1.

O técnico Guilherme Alves deve repetir a formação da última rodada, mantendo o esquema com três zagueiros e meio-campo reforçado. A expectativa é pela manutenção de Cristiano como titular, justamente em sua cidade natal.

No departamento médico, o volante Tauan pode reaparecer entre os relacionados após se recuperar de lesão, enquanto Peixoto segue fora por problema físico. O atacante Carlão é o único jogador pendurado e preocupa por ser o artilheiro do time.

Do lado do Capivariano, o cenário é de confiança pela recuperação no campeonato. Depois da goleada por 4 a 0 sofrida na estreia diante do São Bernardo, o time de Capivari reagiu com vitórias sobre Portuguesa (1 a 0) e Ponte Preta (2 a 0), sem sofrer gols, e chega a Bauru em busca de manter a boa sequência. O técnico Élio Sizenando tende a repetir a escalação que venceu na rodada passada.

Para o confronto, o Capivariano não contará com o goleiro Matheus Teixeira, o volante Ricardo Cerqueira e o atacante Leandrinho, todos entregues ao departamento médico. O zagueiro Leonan e o atacante Daniel Baianinho entram em campo pendurados e precisam de atenção redobrada.

FICHA TÉCNICA

NOROESTE X CAPIVARIANO

NOROESTE - Luiz Daniel; Carlinhos, Maycon e Pedro Carrerete; Jhonny, Léo Sena, Cristiano, Sánchez e Thiago Lopes; Pedro Felipe e Carlão. Técnico: Guilherme Alves.

CAPIVARIANO - Guilherme Nogueira; Diogo Mateus, Octávio, Wendel Lomar e Leonan; Vinícius Guedes, Bruno Silva e Ravanelli; Mike, Felipe Azevedo e Rodolfo. Técnico: Élio Sizenando.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan

DATA - 21/01/2026

HORÁRIO - 19h

LOCAL - Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru (SP).