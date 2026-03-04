'No Brasil, só vou treinar o Cruzeiro', disse Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, há 7 meses

Anunciado nesta quarta-feira, 4, como novo treinador do Flamengo, Leonardo Jardim chega ao clube cercado por uma declaração que voltou a circular nas redes sociais. Há sete meses, ainda no comando do Cruzeiro, o português foi enfático ao afirmar que, no Brasil, só trabalharia na equipe mineira.

A fala ocorreu em 10 de agosto, após derrota para o Santos por 2 a 1, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Jardim reforçou seu comprometimento com o projeto celeste e afastou qualquer possibilidade de assumir outro clube brasileiro.

"Toda a minha estrutura está 100% no futebol. Não aceito o futebol a 50%, aceito o futebol 100%. Mas vou deixar claro. O que é notícia é que no Brasil só vou treinar o Cruzeiro. E isso que é uma verdadeira notícia. Não vou treinar outro clube no Brasil", disse, na época.

O treinador também minimizou a importância de cláusulas contratuais, destacando que sua permanência não se baseava apenas em papel assinado.

"Não sei se depois do Cruzeiro vou treinar mais algum clube ou vou para uma seleção ou vou fazer outra coisa qualquer. Mas, neste momento, estou imbuído 100% no Cruzeiro. Tenho contrato válido, mas contrato também não interessa para nada, pois minha relação com o Pedrinho é mais que do contrato", declarou o treinador à época.

Na mesma entrevista, reforçou o vínculo emocional com o clube mineiro: "Com certeza, os adeptos sabem que não estou a 80 ou 90%, estou a 100% com o processo do Cruzeiro e neste clube. E sou agora já cruzeirense. No Brasil sou Cruzeiro e não vou treinar mais nenhum clube que não seja o Cruzeiro", completou.

Apesar do discurso firme, o ciclo terminou antes do previsto. Mesmo com contrato até o fim de 2026, Leonardo Jardim solicitou desligamento ao final da temporada 2025, alegando motivos pessoais. A decisão veio após a eliminação para o Corinthians, nos pênaltis, na semifinal da Copa do Brasil. Posteriormente, o clube acertou a contratação de Tite.

Jardim encerrou sua passagem pelo Cruzeiro com 55 partidas oficiais, somando 26 vitórias, 18 empates e 11 derrotas - aproveitamento superior a 58%. O principal feito foi a campanha no Brasileirão, encerrado na terceira colocação, garantindo vaga na Libertadores após sete anos de ausência. Por outro lado, a equipe caiu na semifinal do Campeonato Mineiro, na primeira fase da Sul-Americana e também parou na semi da Copa do Brasil.

NOVO DESAFIO NO FLAMENGO Livre no mercado desde que deixou Belo Horizonte, o técnico de 51 anos assume o Flamengo após a demissão de Filipe Luís, desligado depois das derrotas nas decisões da Supercopa Rei e da Recopa sul-americana.

Com carreira iniciada nos anos 1990, Leonardo Jardim construiu trajetória relevante na Europa e no Oriente Médio. Ganhou projeção internacional no Monaco, onde conquistou a Ligue 1 na temporada 2016/17 com um elenco que tinha Kylian Mbappé como principal destaque. Também soma títulos pelo Al-Hilal e passagens por clubes como Sporting e Olympiacos.