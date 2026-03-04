'No Brasil, só vou treinar o Cruzeiro', disse Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, há 7 meses Estadão Conteúdo 04.03.26 22h13 Anunciado nesta quarta-feira, 4, como novo treinador do Flamengo, Leonardo Jardim chega ao clube cercado por uma declaração que voltou a circular nas redes sociais. Há sete meses, ainda no comando do Cruzeiro, o português foi enfático ao afirmar que, no Brasil, só trabalharia na equipe mineira. A fala ocorreu em 10 de agosto, após derrota para o Santos por 2 a 1, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Jardim reforçou seu comprometimento com o projeto celeste e afastou qualquer possibilidade de assumir outro clube brasileiro. "Toda a minha estrutura está 100% no futebol. Não aceito o futebol a 50%, aceito o futebol 100%. Mas vou deixar claro. O que é notícia é que no Brasil só vou treinar o Cruzeiro. E isso que é uma verdadeira notícia. Não vou treinar outro clube no Brasil", disse, na época. O treinador também minimizou a importância de cláusulas contratuais, destacando que sua permanência não se baseava apenas em papel assinado. "Não sei se depois do Cruzeiro vou treinar mais algum clube ou vou para uma seleção ou vou fazer outra coisa qualquer. Mas, neste momento, estou imbuído 100% no Cruzeiro. Tenho contrato válido, mas contrato também não interessa para nada, pois minha relação com o Pedrinho é mais que do contrato", declarou o treinador à época. Na mesma entrevista, reforçou o vínculo emocional com o clube mineiro: "Com certeza, os adeptos sabem que não estou a 80 ou 90%, estou a 100% com o processo do Cruzeiro e neste clube. E sou agora já cruzeirense. No Brasil sou Cruzeiro e não vou treinar mais nenhum clube que não seja o Cruzeiro", completou. Apesar do discurso firme, o ciclo terminou antes do previsto. Mesmo com contrato até o fim de 2026, Leonardo Jardim solicitou desligamento ao final da temporada 2025, alegando motivos pessoais. A decisão veio após a eliminação para o Corinthians, nos pênaltis, na semifinal da Copa do Brasil. Posteriormente, o clube acertou a contratação de Tite. Jardim encerrou sua passagem pelo Cruzeiro com 55 partidas oficiais, somando 26 vitórias, 18 empates e 11 derrotas - aproveitamento superior a 58%. O principal feito foi a campanha no Brasileirão, encerrado na terceira colocação, garantindo vaga na Libertadores após sete anos de ausência. Por outro lado, a equipe caiu na semifinal do Campeonato Mineiro, na primeira fase da Sul-Americana e também parou na semi da Copa do Brasil. NOVO DESAFIO NO FLAMENGO Livre no mercado desde que deixou Belo Horizonte, o técnico de 51 anos assume o Flamengo após a demissão de Filipe Luís, desligado depois das derrotas nas decisões da Supercopa Rei e da Recopa sul-americana. Com carreira iniciada nos anos 1990, Leonardo Jardim construiu trajetória relevante na Europa e no Oriente Médio. Ganhou projeção internacional no Monaco, onde conquistou a Ligue 1 na temporada 2016/17 com um elenco que tinha Kylian Mbappé como principal destaque. Também soma títulos pelo Al-Hilal e passagens por clubes como Sporting e Olympiacos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Cruzeiro Leonardo Jardim COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês 04.03.26 12h47 futebol Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras 04.03.26 11h47 mais esportes Tenista paraense é vice-campeã nas duplas no Circuito Nacional CBT Infantojuvenil Ao lado da baiana Helena Meireles, Sophia Silva conquistou o segundo lugar na categoria até 12 anos 04.03.26 10h57 Futebol CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. 03.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.03.26 7h00 RENDIMENTO Se o jogo acabasse no intervalo, o Remo estaria no G4 do Brasileirão Queda de rendimento no segundo tempo tem custado pontos ao Leão, que faz bons 45 minutos iniciais, mas perde força após a volta do vestiário 04.03.26 8h00 FALOU O ÍDOLO Agnaldo critica postura do Remo no Parazão e cobra atitude antes do jogo decisivo: 'Tem que honrar' O contraste com o Brasileirão, na visão do ídolo, é evidente 03.03.26 20h28 futebol Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras 04.03.26 11h47