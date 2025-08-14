NFL no Brasil: Ana Castela e Karol G são confirmadas como atrações em Chargers x Chiefs Estadão Conteúdo 14.08.25 14h57 Depois do sucesso da primeira partida da National Football League (NFL), a liga confirmou as atrações para o show do intervalo e execução do hino nacional para o confronto entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, no próximo dia 5 de setembro. O destaque neste ano está para as apresentações de Ana Castela e Karol G na Neo Química Arena. Ana Castela, uma das principais artistas brasileiras atualmente, estará encarregada pela interpretação do hino nacional, antes do início do duelo. No último ano, foi Luísa Sonza a artista encarregada pela apresentação. Para a execução do hino americano, Kamasi Washington, saxofonista e membro fundador do coletivo musical de jazz West Coast Get Down, foi o escolhido pela liga. "Eu nunca imaginei que teria a chance de cantar o Hino em um evento como a NFL, especialmente no Brasil. É uma honra imensa, a emoção é indescritível", comemorou Ana Castela. "Vai ser um momento muito especial, não só para mim, mas para todos que estiverem assistindo. Confesso que estou um pouco nervosa; mal posso esperar para estar lá." Já no show do intervalo, Karol G ficou encarregada pela responsabilidade de suceder Anitta na Neo Química Arena. A cantora colombiana se consolidou como um dos nomes mais importantes da música latina nos últimos anos - sendo a 41ª artista mais ouvida mensalmente no Spotify - e foi vencedora de um Grammy em 2024, por seu álbum "Mañana Será Bonito", na categoria "Melhor Álbum de Música Urbana". "Já assisti a muitos shows do intervalo da NFL ao longo dos anos, e agora, ter a oportunidade de levar minha música para esse palco global, significa muito para mim. Mal posso esperar para celebrar com todos em São Paulo e com os fãs ao redor do mundo", afirmou a artista. A NFL conta com mais de 36 milhões de fãs no Brasil - seu segundo maior público internacional. Além do segundo jogo no país, a liga está comprometida em expandir o esporte em todos os níveis, envolvendo-se com fãs durante todo o ano por meio de parceiros, programas e iniciativas, incluindo o NFL Flag e eventos comunitários. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave NFL futebol americano Ana Castela Karol G COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Paraense de 14 anos conquista bronze em taekwondo no Chile Isadora dos Anjos representou o Brasil no Campeonato Inter-clubes Sueños Olímpicos e contribuiu para liderança brasileira no quadro geral de medalhas. 14.08.25 16h02 FUTEBOL PARAENSE Ignácio Neto recebe sondagem para comandar o sub-20 do Paysandu Técnico da Tuna Luso avalia propostas e deve decidir futuro nos próximos dias 14.08.25 15h57 Futebol Técnico do Paysandu passa por cirurgia e não comanda o Papão diante da Chape Claudinei Oliveira teve dores abdominais, passou por exames e fará a cirurgia nesta sexta-feira (15) 14.08.25 15h56 Mercado Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão 14.08.25 12h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (14/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira 14.08.25 7h00 Futebol Marcos Braz dá detalhes sobre saída de Felipe Vizeu do Remo: ‘ótimo negócio’ Dirigente azulino fala qual era o salário do atacante no clube e projeta quanto o Leão ainda terá de dívida com o atleta. 13.08.25 12h03 Futebol Lesões tiram Rossi de 50% das partidas do Paysandu na Série B Atacante soma 12 gols e seis assistências no ano, mas tem convivido com problemas físicos recorrentes nas últimas temporadas. 14.08.25 11h13