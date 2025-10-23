NFL não pensa em tirar show de Bad Bunny do Super Bowl, apesar de críticas de Trump Estadão Conteúdo 23.10.25 13h13 A National Football League (NFL) não tem planos de tirar Bad Bunny, cantor porto-riquenho, do show de intervalo do Super Bowl 60, que ocorrerá no Levi's Stadium, casa do San Francisco 49ers, em fevereiro de 2026. Desde o último mês, a escolha da liga pelo artista recebeu críticas de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e de seus apoiadores. Roger Goodell, comissário da NFL, comentou sobre essa questão em entrevista coletiva nesta quarta-feira, após a reunião de outono da liga, que reúne executivos e donos das franquias. "É tudo muito bem pensado. Não tenho certeza se já selecionamos um artista sem sofrer críticas ou reações negativas. É bem difícil fazer isso quando se tem centenas de milhões de pessoas assistindo", afirmou o comissário. A escolha ocorre em um momento de expansão da NFL na América Latina. Bad Bunny, natural de Porto Rico, é o nome artístico de Benito Antonio Martínez Ocasio, 31 anos, que se tornou um dos principais artistas da atualidade, com estilo musical que une elementos do pop, reggaeton e música latina. O cantor também observou um aumento em sua popularidade, ao superar a marca de 80 milhões de ouvintes mensais no Spotify. "Ele é um dos artistas mais importantes e populares do mundo. É isso que tentamos alcançar. É um palco importante para nós. É um elemento essencial para o valor do entretenimento", disse Goodell. Bad Bunny se apresenta em espanhol nos shows e a tendência é que o mesmo se repita no Super Bowl. Nas últimas semanas, chegou a brincar sobre isso no "Saturday Night Live", programa de comédia americano. "Vocês têm quatro meses para aprender espanhol", disse o cantor. As críticas de Trump, no entanto, ocorrem em função da mensagem que o artista traz em seus shows: valorização da cultura latina, em um momento de repressão aos imigrantes nos Estados Unidos. Bad Bunny excluiu os Estados Unidos da turnê de seu álbum "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", que se estende por 2025 e 2026, e usou a ação do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE, na sigla em inglês) como justificativa. "O ICE poderia estar lá fora. E era algo sobre o qual estávamos conversando e que nos preocupava muito", afirmou, em entrevista para a revista i-D. Desde que Trump assumiu a presidência, o ICE aumentou o número de prisões de imigrantes nos Estados Unidos, bem como as deportações. Em agosto, cerca de 1,5 mil pessoas passaram a ser deportadas por dia, algo que não era visto no país desde o governo de Barack Obama. O atual presidente, inclusive, criticou a escolha da liga por Bad Bunny. "Nunca ouvi falar dele. Não sei quem ele é, não sei por que estão fazendo isso. É loucura. E eles culpam algum promotor que eles têm. Eu acho ridículo", afirmou, durante entrevista ao canal Newsmax neste mês. A apresentação do Super Bowl é organizada pela Apple Music e Roc Nation, em parceria com a liga de futebol americano. Benito também se mostrou abertamente contrário a Trump nos últimos anos. Em 2024, declarou apoio à democrata Kamala Harris, que concorreu com o republicano pela presidência dos Estados Unidos. Também criticou a fala do comediante Tony Hinchcliffe que, durante um comício de Trump, classificou Porto Rico como uma "ilha de lixo flutuante". A tensão imigratória nos Estados Unidos afeta, especialmente, a comunidade latina, como porto-riquenhos. Em 2020, o último censo apontou que a população hispânica e latina representava 18,7% dos EUA, cerca de 62 milhões de pessoas. No último ano, a escolha de Kendrick Lamar para se apresentar no Super Bowl 59, em Las Vegas, também foi criticada por setores favoráveis ao presidente, por abordar questões raciais e sociais em suas canções. 