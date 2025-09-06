NFL em SP aumenta celebridades, repete sucesso, mas não empolga estádio com show de Karol G

O São Paulo Game de 2025 da NFL entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, nesta sexta-feira, 5, na Neo Química Arena, repetiu o sucesso do jogo inaugural na capital paulista, entre Packers e Eagles, no ano passado.

Ao longo da semana, onde quer que as pessoas fossem nos principais pontos de São Paulo, era impossível não ver alguma ação promocional da NFL. Até mesmo na linha vermelha do metrô estava o rosto de Patrick Mahomes, quarterback dos Chiefs, em um telão de uma propaganda da Adidas, sua patrocinadora.

Assim como em 2024, toda a questão estrutural e logística de envolvendo a experiência dos fãs que estiveram presentes em Itaquera foram idênticas às de uma partida da NFL nos Estados Unidos.

Uma grande mudança sentida de um ano para o outro foi a presença de celebridades. Mesmo com Taylor Swift não vindo, a Neo Química Arena teve um número maior de famosos.

Green Day, Gabriel Medina, Pedro Scooby, Neymar e Rayssa Leal foram os principais nomes vistos nos camarotes da casa do Corinthians.

O que não empolgou o estádio novamente foi o show do intervalo, desta vez comandado por Karol G.

A Neo Química Arena não se empolgou com o show da cantora colombiana. Mas isso é compreensível, uma vez que o público do estádio é bem diferente do público da TV, ou do streaming. Logo, Karol G foi escolhida por seu apelo internacional para quem estava vendo o evento longe de São Paulo e isso certamente deu o efeito esperado.

É fato que Karol G trouxe uma produção e cenários melhores do que o concerto de Anitta, no ano anterior.

Assim como em 2024, o único momento em que realmente o estádio cantou pra valer alguma música foi na hora em que o DJ colocou "Evidências", hit icônico de Chitãozinho e Xororó. Chitãozinho, por sinal, estava na Arena e foi mostrado no telão no momento em que a canção era tocada.

Outra diferença notável foi a divisão, ou falta dela, de torcidas. No ano passado, o "olhômetro" dava a impressão de que havia um número quase igual de fãs das duas equipes.

Já em 2025, provavelmente pelo casal Travis Kelce/Taylor Swift, as arquibancadas estavam praticamente pintadas de vermelho, com os Chiefs sendo maioria mesmo atuando como "visitante" na partida em Itaquera.

A NFL já tem em mente, e isso foi falado pelos próprios executivos da liga, que o Brasil é um destino fixo no plano de expansão global do esporte dela. Resta saber se no futuro será no Rio de Janeiro ou continuará em São Paulo.