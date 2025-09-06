NFL em SP aumenta celebridades, repete sucesso, mas não empolga estádio com show de Karol G Estadão Conteúdo 06.09.25 0h37 O São Paulo Game de 2025 da NFL entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, nesta sexta-feira, 5, na Neo Química Arena, repetiu o sucesso do jogo inaugural na capital paulista, entre Packers e Eagles, no ano passado. Ao longo da semana, onde quer que as pessoas fossem nos principais pontos de São Paulo, era impossível não ver alguma ação promocional da NFL. Até mesmo na linha vermelha do metrô estava o rosto de Patrick Mahomes, quarterback dos Chiefs, em um telão de uma propaganda da Adidas, sua patrocinadora. Assim como em 2024, toda a questão estrutural e logística de envolvendo a experiência dos fãs que estiveram presentes em Itaquera foram idênticas às de uma partida da NFL nos Estados Unidos. Uma grande mudança sentida de um ano para o outro foi a presença de celebridades. Mesmo com Taylor Swift não vindo, a Neo Química Arena teve um número maior de famosos. Green Day, Gabriel Medina, Pedro Scooby, Neymar e Rayssa Leal foram os principais nomes vistos nos camarotes da casa do Corinthians. O que não empolgou o estádio novamente foi o show do intervalo, desta vez comandado por Karol G. A Neo Química Arena não se empolgou com o show da cantora colombiana. Mas isso é compreensível, uma vez que o público do estádio é bem diferente do público da TV, ou do streaming. Logo, Karol G foi escolhida por seu apelo internacional para quem estava vendo o evento longe de São Paulo e isso certamente deu o efeito esperado. É fato que Karol G trouxe uma produção e cenários melhores do que o concerto de Anitta, no ano anterior. Assim como em 2024, o único momento em que realmente o estádio cantou pra valer alguma música foi na hora em que o DJ colocou "Evidências", hit icônico de Chitãozinho e Xororó. Chitãozinho, por sinal, estava na Arena e foi mostrado no telão no momento em que a canção era tocada. Outra diferença notável foi a divisão, ou falta dela, de torcidas. No ano passado, o "olhômetro" dava a impressão de que havia um número quase igual de fãs das duas equipes. Já em 2025, provavelmente pelo casal Travis Kelce/Taylor Swift, as arquibancadas estavam praticamente pintadas de vermelho, com os Chiefs sendo maioria mesmo atuando como "visitante" na partida em Itaquera. A NFL já tem em mente, e isso foi falado pelos próprios executivos da liga, que o Brasil é um destino fixo no plano de expansão global do esporte dela. Resta saber se no futuro será no Rio de Janeiro ou continuará em São Paulo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol americano NFL Karol G COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B 05.09.25 21h14 BASQUETE De forma invicta, basquete 3 x 3 paraense é campeão da etapa Norte do Brasileirão Equipe masculina do Ingep conquistou o título e vai representar o Pará na etapa nacional, em novembro 05.09.25 16h28 Futebol Com mudanças no ataque, Remo divulga escalação para jogo contra o Amazonas-AM Equies se enfrentam às 17h, em Manaus, pela 25ª rodada da Série B. 05.09.25 16h21 Futebol De olho no retorno do Baenão, Remo inicia construção das arquibancadas metálicas Clube aguarda emissão de laudos para a liberação do estádio. Reestreia em casa pode ocorrer na 27ª rodada da Série B, contra o Atlético-GO. 05.09.25 15h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B 05.09.25 21h14 NÃO RESISITIU Paysandu demite técnico após derrota para o Volta Redonda O técnico deixou o clube após 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. 05.09.25 22h18 MELANCOLIA Paysandu leva virada do Volta Redonda nos minutos finais e se afunda na lanterna da Série B Com o resultado, o Papão estagnou na lanterna, agora com cinco pontos atrás do penúltimo colocado. 05.09.25 20h11 JOGOS OLÍMPICOS Olimpíadas: Veja a altura das brasileiras da ginástica; Flávia Saraiva é mais alta que Simone Biles A baixa estatura das ginastas surpreende, principalmente, quem acompanha o esporte durante as Olímpiadas 01.08.24 17h03