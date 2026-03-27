Neymar volta a treinar enquanto ouve coro por seu nome na seleção brasileira O retorno do atleta ao CT Rei Pelé coincide com uma crise de identidade por parte dos torcedores Estadão Conteúdo 27.03.26 15h37 Enquanto a seleção brasileira aumentou o grau de desconfiança em relação a sua participação na Copa do Mundo após a derrota de 2 a 1 para a França nesta quinta-feira, o atacante Neymar, que ainda não foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, retornou aos trabalhos de campo no Santos. Ainda sem atingir a sua plenitude técnica e monitorado pelo departamento médico santista (vem de uma artroscopia no joelho esquerdo realizada em dezembro de 2025), o camisa 10 foi preservado da partida contra o Cruzeiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro com a chegada do Cuca, novo treinador santista. O retorno do atleta ao CT Rei Pelé coincide com uma crise de identidade por parte dos torcedores e de parte da imprensa em relação ao time nacional. Sem ter um líder que faça a diferença em campo, o nome do camisa dez foi bastante lembrado diante do revés para os franceses, em jogo realizado nos Estados Unidos e válido pela Data Fifa. Desde a reapresentação do Santos, na última quarta-feira em função da Data Fifa, esta foi a primeira vez que ele pisou no gramado. O jogador agora entra numa corrida contra o tempo para conseguir convencer o treinador italiano de que tem uma vaga no grupo que vai disputar a Copa do Mundo que terá como sedes os Estados Unidos, México e Canadá. A data limite para a convocação final visando definir o grupo que vai ao mundial é 18 de maio. Assim, ele terá abril pela frente e a primeira quinzena do mês seguinte para tentar se garantir. Neste período, o Santos terá 14 duelos levando em conta Copa Sul-Americana Copa do Brasil e Brasileiro. Como o jogador deve seguir um cronograma especial de olho em sua recuperação física, a tendência é que ele participe de metade desse jogos. Mas isso será reavaliado no dia a dia com a comissão técnica. Restrito a trabalhos internos direcionados pelo estafe santista, desta vez Neymar foi a campo e participou de toda a atividade junto com o restante do grupo. Na próxima quinta-feira, 2 de abril, o Santos recebe o Remo e necessita da vitória para iniciar uma reação que possibilite ganhar distância da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe da Vila ocupa o 16º lugar, um posto acima da região do descenso do Nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Neymar CT do Santos seleção brasileira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 FUTEBOL Paysandu visa recuperar três jogadores para a estreia na Série C; clube busca contratação Papão quer recuperar atletas de olho na disputa da Série C e vai rodar o elenco e partidas da Copa Norte 26.03.26 19h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Porto Velho provoca Remo nas redes sociais após vitória na Copa Norte: 'Hoje o Leão foi domado' Leão Azul perdeu para a Locomotiva na estreia do torneio regional 27.03.26 8h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (27/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 27.03.26 7h00 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29