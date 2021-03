Neymar vira personagem jogável no Fortnite; produtora do game promete mais novidades

O atacante Neymar, do PSG, ganhou um personagem jogável no game Fortnite, um dos battle royale mais famosos do mundo. A informação foi divulgada pela produtora do jogo nesta terça-feira.

+ Veja a tabela da UEFA Champions League

O jogador terá uma skin (nome dado a figura do personagem no jogo) e fará parte do capítulo 2 da nova temporada do game. Ele estará disponível por meio do 'passe de batalha', uma espécie de pacote com itens que os usuários podem adquirir.

O pacote custa R$ 30 e traz outros avatares de games. Porém, a atualização com Ney ainda não tem data para acontecer. Em entrevista à 'Folha de S. Paulo', Nate Nanzer, chefe de parcerias globais da Epic Games, produtora do game, prometeu mais novidades em breve.

- O Neymar é uma lenda do futebol, um ícone, todos nós sabemos quantos seguidores ele tem nas redes sociais. Então ele é um grande parceiro. Será o nosso primeiro atleta de uma série de ícones que vamos ter - disse.