Neymar treina com bola e fica perto de volta para ajudar Santos na reta final do Brasileirão Estadão Conteúdo 28.10.25 19h18 Neymar passou os últimos jogos nas tribunas da Vila Belmiro aumentando o coro da torcida pelo Santos. Celebrou contra o Corinthians (3 a 1) e saiu triste diante do Vitória (0 a 1). Querendo ajudar a equipe dentro de campo, o astro deu um passo a mais para retornar na dura reta final do Brasileirão ao iniciar trabalho com bolas nesta terça-feira. Recuperado de lesão no músculo reto femoral da coxa direita sofrida em setembro, Neymar ainda não tem data definida para estar em campo. De certo, não será diante do Fortaleza, sábado, na Vila Belmiro, em mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento - o time paulista é o 16º, com os cearenses em 18º, cinco pontos atrás. Pode ser no dia 6, em clássico com o Palmeiras no Allianz Parque. Serão dois embates com o líder (fazem o jogo atrasado do primeiro turno no dia 15) com visita ao segundo colocado Flamengo entre eles. Ter Neymar nessas partidas gigantes é uma esperança do torcedor e da comissão para a equipe tentar se reerguer após dois tropeços - além da derrota contra o Vitória, apenas empatou com o Botafogo, ficando um ponto da degola. Juan Pablo Vojvoda barrou o vaiado centroavante Guilherme diante dos cariocas no fim de semana e a vaga deve ser ocupada por Neymar quando o camisa 10 ficar à disposição. Sem dores e entusiasmado, o jogador mostrou enorme disposição nas atividades no CT Rei Pelé. Foram diversos circuitos traçados para Neymar no treinamento. O astro correu, tocou na bola, cabeceou, fez ziguezagues entre cones e mostrou que está livre dos problemas musculares, carente somente de ritmo de jogo. Deixá-lo bem fisicamente virou a missão da semana. A tabela santista é bem complicada. São 9 partidas, sendo cinco com os melhores colocados. O time encara o Palmeiras duas vezes, enfrenta o vice-líder Flamengo, o terceiro Cruzeiro e o quarto Mirassol. Ainda visita o Internacional e o Juventude, além de encarar os ameaçados Fortaleza e Sport.