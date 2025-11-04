Neymar tem presença incerta em clássico com o Palmeiras no sintético do Allianz Parque

Depois de se recuperar de lesão na coxa e retornar aos gramados, Neymar tem presença incerta no duelo desta quinta-feira com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Isto porque a partida será disputada no Allianz Parque e o clube alvinegro se preocupa com a condição física de seu principal jogador, que também já reclamou de disputar partidas no gramado sintético do estádio.

A comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda ainda não definiu se o atacante estará à disposição no clássico. Após o empate com o Fortaleza, em que Neymar voltou a atuar pela primeira vez desde setembro, o treinador argentino não garantiu que ele será relacionado para a partida.

"Neymar passou por muitas batalhas. O melhor que pode fazer o técnico é escutá-lo. Sabemos a realidade do gramado sintético. Quero terminar esse ano com Neymar dentro do campo", afirmou.

O estafe do atleta e o Santos conversam sobre a situação ao longo dos últimos dias. Desde que retornou ao País, neste ano, Neymar disputou apenas um jogo em gramado sintético, justamente na partida em que se lesionou pela última vez, contra o Atlético-MG, na Arena MRV. O camisa 10 é um dos maiores críticos do campo artificial no futebol brasileiro.

"Jogar no Allianz, para mim, é impossível. Jogar em society é algo que incomoda qualquer jogador, independentemente das lesões", afirmou, em agosto. O Santos chegou a ter acordo com o Palmeiras para mandar partidas no Allianz Parque, mas voltou atrás para não submeter Neymar ao gramado sintético. Apenas um jogo da equipe alvinegra foi disputado na casa do rival neste ano - contra o Ceará, pelo Brasileirão -, mas Neymar estava lesionado à época e não atuou.

Neymar também encabeçou campanha dos atletas do futebol brasileiro contra o gramado sintético, em fevereiro. Após o jogo contra o Atlético-MG, voltou a criticar o terreno. "Comprovado... Sintético é uma m...", escreveu o jogador, por meio de suas redes sociais. Ele sofreu uma lesão grau 2 na coxa direita, no músculo reto femoral, no duelo.

O camisa 10 pediu a Vojvoda que fosse relacionado contra o Fortaleza. Mas, a depender de seu desejo, a tendência é que não entre em campo no Allianz Parque. Principalmente por não estar plenamente recuperado da lesão muscular. Esse fator pode fazer com que o Santos opte por preservá-lo no duelo.

"Para atletas de elite e, principalmente, para quem retorna de lesão, o gramado natural é a opção mais segura, pois reduz o torque de giro, o impacto, a abrasão e o calor: quatro gatilhos clássicos para novas lesões", aponta Rodrigo Santos, coordenador do Centro de Gramados Esportivos e Inovação da Itograss, empresa que atua em todo o território nacional e está presente em 90% dos estádios e centros de treinamento das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, o Santos precisa de força máxima na reta final do Brasileirão para escapar do rebaixamento. Com 33 pontos somados, a equipe ocupa a 16ª posição na tabela, com apenas dois de vantagem sobre o Vitória, primeira equipe no Z-4. Neymar disputou 14 partidas nesta edição, com três gols marcados.

Com apenas um clássico disputado desde que voltou ao Santos, Neymar tem contrato até dezembro deste ano. Segundo Marcelo Teixeira, presidente do clube, a tendência é de que as partes cheguem a um acordo para a extensão deste vínculo, pelo até a Copa do Mundo de 2026.