Neymar retorna aos treinos com o elenco do Santos e pode ser titular contra o Mirassol

Após três dias longe das atividades no gramado, o atacante Neymar retornou aos treinos com o restante do elenco do Santos neste domingo, no CT Rei Pelé. O time do técnico Juan Pablo Vojvoda deve contar com o camisa 10 na partida contra o Mirassol, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, na próxima terça-feira, às 21h30.

Nos últimos dias, o astro do alvinegro participou de atividades internas para fortalecimento muscular e controle de carga. Vojvoda deve definir o time titular na segunda-feira, na última atividade antes do compromisso pelo nacional. No jogo anterior, o craque marcou os dois gols da vitória contra o Vasco.

O jogo diante do Mirassol será a penúltima oportunidade para Neymar convencer o técnico Carlo Ancelotti por uma vaga na seleção brasileira. A lista de convocados para os amistosos contra Croácia e França será divulgada no dia 16 de março. Esses serão os últimos testes antes da chamada final para a Copa do Mundo.

No próximo domingo, o Santos ainda tem o clássico contra o Corinthians, também pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Além da busca por uma vaga no próximo Mundial, Neymar tenta auxiliar o clube do litoral a se distanciar da zona de rebaixamento da competição. Neste momento o clube está na 13ª posição, com apenas quatro pontos.

Além do astro, o técnico Vojvoda deve contar com Christian Oliva na partida desta terça-feira. O meio-campista uruguaio já teve o nome regularizado no BID e estava atuando normalmente pelo Nacional-URU. Por outro lado, o zagueiro Lucas Veríssimo ainda não chegou ao Brasil e não poderá reestrear pelo clube.