Neymar retorna aos treinos com o elenco do Santos e pode ser titular contra o Mirassol Nos últimos dias, o astro do alvinegro participou de atividades internas para fortalecimento muscular e controle de carga Estadão Conteúdo 08.03.26 14h32 Neymar (Instagram @santosfc) Após três dias longe das atividades no gramado, o atacante Neymar retornou aos treinos com o restante do elenco do Santos neste domingo, no CT Rei Pelé. O time do técnico Juan Pablo Vojvoda deve contar com o camisa 10 na partida contra o Mirassol, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, na próxima terça-feira, às 21h30. Nos últimos dias, o astro do alvinegro participou de atividades internas para fortalecimento muscular e controle de carga. Vojvoda deve definir o time titular na segunda-feira, na última atividade antes do compromisso pelo nacional. No jogo anterior, o craque marcou os dois gols da vitória contra o Vasco. O jogo diante do Mirassol será a penúltima oportunidade para Neymar convencer o técnico Carlo Ancelotti por uma vaga na seleção brasileira. A lista de convocados para os amistosos contra Croácia e França será divulgada no dia 16 de março. Esses serão os últimos testes antes da chamada final para a Copa do Mundo. No próximo domingo, o Santos ainda tem o clássico contra o Corinthians, também pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Além da busca por uma vaga no próximo Mundial, Neymar tenta auxiliar o clube do litoral a se distanciar da zona de rebaixamento da competição. Neste momento o clube está na 13ª posição, com apenas quatro pontos. Além do astro, o técnico Vojvoda deve contar com Christian Oliva na partida desta terça-feira. O meio-campista uruguaio já teve o nome regularizado no BID e estava atuando normalmente pelo Nacional-URU. Por outro lado, o zagueiro Lucas Veríssimo ainda não chegou ao Brasil e não poderá reestrear pelo clube. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Final da Copa Grão-Pará registra um dos maiores públicos entre estaduais do Norte Decisão entre Castanhal e Capitão Poço levou 6.093 torcedores ao Modelão e aparece entre os principais públicos de finais da região. 08.03.26 15h48 futebol No Re-Pa, torcedor do Remo une o amor pelo clube e o rock de Raul Seixas Leão Azul e o Paysandu entram em campo neste domingo (8) para a grande decisão do Campeonato Paraense 08.03.26 15h31 futebol Mãe e filha vivem rivalidade entre Remo e Paysandu na final do Parazão Torcedoras também usam o Re-Pa para fazer apelo contra violência à mulher 08.03.26 15h17 Futebol Campeão paraense poderá celebrar título com torcida no estacionamento do Mangueirão Informação foi confirmada pelo diretor do estádio, Maurício Bororó, em entrevista à Rádio Liberal+. 08.03.26 14h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alef Manga projeta Re-Pa, cita Osorio, chegada de Condé e fala sobre 'polêmica das apostas' Atacante falou ao Grupo Liberal sobre clássico contra o Paysandu, pressão da torcida, troca de técnico e momento da carreira 08.03.26 8h00 CLÁSSICO Re-Pa do título: Paysandu e Remo fazem último jogo da final do Parazão No primeiro duelo da final, disputado no domingo passado, o Papão teve mais controle da partida e construiu a vitória a partir de um primeiro tempo dominante 08.03.26 8h00 futebol Torcedoras de Remo e Paysandu reforçam presença feminina nos estádios Torcedoras da dupla Re-Pa destacam união, representatividade e a luta por mais segurança e espaço nas arquibancadas 08.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Italiano movimentam o futebol neste domingo 08.03.26 7h00