Neymar presenteia filhos de Messi com camisa autografada do Santos

O brasileiro de 34 anos foi companheiro do craque argentino por quatro temporadas no Barcelona e quase duas no Paris Saint-Germain

Estadão Conteúdo

O Santos publicou nesta terça-feira, em suas redes sociais, uma foto do argentino Lionel Messi e dois dos seus três filhos segurando uma camisa do clube. O uniforme foi autografado e entregue por Neymar, meia da equipe paulista.

"De Neymar Jr. para Lionel Messi. Do Príncipe para o Gênio. O Manto Sagrado, de valor imensurável, com o número eternizado pelo Rei. 10 de Neymar. 10 de Messi. 10 de Pelé. Um legado infinito na história do futebol", escreveu o clube.

Neymar, inclusive, compartilhou a postagem em seu perfil nas redes sociais. O brasileiro de 34 anos foi companheiro do craque argentino por quatro temporadas no Barcelona e quase duas no Paris Saint-Germain.

Desde 2023, Messi atua no Inter Miami, dos Estados Unidos. No período, ele conquistou três títulos e foi eleito duas vezes o melhor atleta da liga norte-americana.

Já Neymar retornou para o Santos no ano passado, após passagem rápida pelo Al-Hilal. Até o momento, o meia anotou 11 gols e distribuiu quatro assistências em 28 partidas disputadas.

Ele se recupera de uma lesão sofrida no joelho esquerdo e ainda não entrou em campo pelo time alvinegro em 2026. O Santos volta aos gramados nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), quando visita o Athletico-PR na Arena da Baixada, pelo Brasileirão. O astro deve atuar somente diante do Velo Clube, domingo, pela última rodada da fase de classificação do Paulistão.

.
