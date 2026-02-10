Neymar presenteia filhos de Messi com camisa autografada do Santos O brasileiro de 34 anos foi companheiro do craque argentino por quatro temporadas no Barcelona e quase duas no Paris Saint-Germain Estadão Conteúdo 10.02.26 16h59 O Santos publicou nesta terça-feira, em suas redes sociais, uma foto do argentino Lionel Messi e dois dos seus três filhos segurando uma camisa do clube. O uniforme foi autografado e entregue por Neymar, meia da equipe paulista. "De Neymar Jr. para Lionel Messi. Do Príncipe para o Gênio. O Manto Sagrado, de valor imensurável, com o número eternizado pelo Rei. 10 de Neymar. 10 de Messi. 10 de Pelé. Um legado infinito na história do futebol", escreveu o clube. Neymar, inclusive, compartilhou a postagem em seu perfil nas redes sociais. O brasileiro de 34 anos foi companheiro do craque argentino por quatro temporadas no Barcelona e quase duas no Paris Saint-Germain. Desde 2023, Messi atua no Inter Miami, dos Estados Unidos. No período, ele conquistou três títulos e foi eleito duas vezes o melhor atleta da liga norte-americana. Já Neymar retornou para o Santos no ano passado, após passagem rápida pelo Al-Hilal. Até o momento, o meia anotou 11 gols e distribuiu quatro assistências em 28 partidas disputadas. Ele se recupera de uma lesão sofrida no joelho esquerdo e ainda não entrou em campo pelo time alvinegro em 2026. O Santos volta aos gramados nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), quando visita o Athletico-PR na Arena da Baixada, pelo Brasileirão. O astro deve atuar somente diante do Velo Clube, domingo, pela última rodada da fase de classificação do Paulistão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Santos FC Neymar Messi COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Apresentado no Remo, lateral argentino ressalta força da equipe antes de duelo contra o Atlético-MG Jogador vive expectativa pela estreia na Série A após dois jogo pelo Parazão 10.02.26 16h52 futebol Após estrear no Remo, meia é apresentado e destaca motivação para a Série A: 'Estou no lugar certo' Jogador atuou contra o Mirassol-SP, na segunda rodada do Brasileirão, e se prepara para duelo contra o Atlético-MG 10.02.26 16h05 FUTEBOL Remo e Atlético-MG vivem momentos semelhantes antes de partida pela Série A; entenda Leão Azul e o Galo mineiro se enfrentam nesta quarta-feira (11), pela terceira rodada do Brasileirão 10.02.26 15h14 FUTEBOL Presidente do Paysandu afirma que não recebeu proposta do Palmeiras pelo atacante Thalyson Márcio Tuma conversou com a equipe de O Liberal afirmou que o clube não existe proposta de R$900 mil pelo jogador 10.02.26 14h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo 10.02.26 9h55 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 10.02.26 7h00 Futebol Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo 09.02.26 17h44 futebol Árbitro fica ferido após ser atingido por pedra arremessada da torcida do Paysandu no Re-Pa O episódio foi registrado na súmula da partida, que também detalhou o arremesso de outros objetos do setor destinado à torcida do Paysandu 09.02.26 11h32