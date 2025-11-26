Neymar participa de treino no Santos em meio a suspense sobre sua condição física Neymar sofreu a lesão durante o jogo com o Mirassol, dia 19, no mesmo joelho operado em outubro de 2023 Estadão Conteúdo 26.11.25 19h58 Um dia depois de seu pai negar uma lesão no menisco do joelho esquerdo, que, segundo reportagem do GE o tiraria dos últimos três jogos do Campeonato Brasileiro, Neymar apareceu em um vídeo do Santos publicado nesta quarta-feira nas redes sociais, no qual o craque paticipa de um treino juntamente com seus companheiros. Detatlhe: o camisa 10 só toca um vez com o pé esquerdo na bola. Segundo matéria do o GE de terça-feira, o jogador sofreu uma lesão no menisco e não deve mais atuar nesta temporada. O atleta já teria iniciado tratamento. Neymar pai, em um evento à noite no qual oficializou a compra da marca Pelé pela NR Sports, negou a lesão do filho. Este imbróglio deixa a torcida do Santos na expectativa para saber se Neymar vai desfalcar o Santos em um momento difícil da equipe, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O time de Vila Belmiro ainda tem mais três jogos para tentar fugir das quatro últimos posições na competição nacional. Neymar sofreu a lesão durante o jogo com o Mirassol, dia 19, no mesmo joelho operado em outubro de 2023, quando sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior. Neymar ficou fora do empate de segunda-feira, em Porto Alegre, contra o Internacional, depois de três jogos seguidos, com vitória sobre o Palmeiras, derrota para o Flamengo e empate com o Mirassol. O primeiro desafio será na sexta-feira, em casa, diante do já rebaixado Sport. Depois, o adversário será o Juventude, em Caxias do Sul. A última partida de 2025 será no Mineirão, em Belo Horizonte, frente ao Cruzeiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos Neymar lesão treino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES POLÊMICA Leo Dias promete não expor traições de jogadores se Flamengo vencer Libertadores Portal de celebridades se compromete a não publicar detalhes de 'festinhas' caso o time carioca seja campeão 27.11.25 15h11 futebol Novo gerente de futebol do Paysandu, Vandick Lima é apresentado e projeta reconstrução para 2026 Ex-presidente foi apresentado no novo cargo na última quarta-feira (26) 27.11.25 12h57 Futebol Extremismo: torcedores de Flamengo e Palmeiras apostam a vida por final da Libertadores Caso ocorreu em Santana do Araguaia. Vídeo viralizou nas redes sociais. 27.11.25 10h50 Futebol Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais? 27.11.25 10h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES Foco Em entrevista, Tonhão fala sobre orçamento do Remo e metas para 2025: ‘Objetivos maiores’ O presidente azulino detalhou os planos do clube para a disputa da Série A, destacando a importância da construção do novo Centro de Treinamento 26.11.25 12h25 Futebol Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais? 27.11.25 10h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (27/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro, Liga Europa e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira 27.11.25 7h00 Vai ficar? Atacante se despede da temporada no Remo e deixa mensagem para a torcida: 'Até ano que vem' Jogador marcou três gols na Série B e foi um dos destaques do time na reta final do campeonato 26.11.25 11h14