O Liberal chevron right Esportes chevron right

Neymar participa de treino no Santos em meio a suspense sobre sua condição física

Neymar sofreu a lesão durante o jogo com o Mirassol, dia 19, no mesmo joelho operado em outubro de 2023

Estadão Conteúdo

Um dia depois de seu pai negar uma lesão no menisco do joelho esquerdo, que, segundo reportagem do GE o tiraria dos últimos três jogos do Campeonato Brasileiro, Neymar apareceu em um vídeo do Santos publicado nesta quarta-feira nas redes sociais, no qual o craque paticipa de um treino juntamente com seus companheiros. Detatlhe: o camisa 10 só toca um vez com o pé esquerdo na bola.

Segundo matéria do o GE de terça-feira, o jogador sofreu uma lesão no menisco e não deve mais atuar nesta temporada. O atleta já teria iniciado tratamento. Neymar pai, em um evento à noite no qual oficializou a compra da marca Pelé pela NR Sports, negou a lesão do filho.

Este imbróglio deixa a torcida do Santos na expectativa para saber se Neymar vai desfalcar o Santos em um momento difícil da equipe, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O time de Vila Belmiro ainda tem mais três jogos para tentar fugir das quatro últimos posições na competição nacional.

Neymar sofreu a lesão durante o jogo com o Mirassol, dia 19, no mesmo joelho operado em outubro de 2023, quando sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior.

Neymar ficou fora do empate de segunda-feira, em Porto Alegre, contra o Internacional, depois de três jogos seguidos, com vitória sobre o Palmeiras, derrota para o Flamengo e empate com o Mirassol.

O primeiro desafio será na sexta-feira, em casa, diante do já rebaixado Sport. Depois, o adversário será o Juventude, em Caxias do Sul. A última partida de 2025 será no Mineirão, em Belo Horizonte, frente ao Cruzeiro.

