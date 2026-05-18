Neymar na Seleção? Maioria rejeita convocação para Copa de 2026

A menos de um mês do início da Copa do Mundo de 2026, a possível convocação de Neymar segue dividindo opiniões entre os torcedores brasileiros. Levantamento da AtlasIntel, realizado entre os dias 27 de abril e 8 de maio de 2026, aponta que a maioria dos entrevistados é contrária à presença do atacante na Seleção Brasileira.

Segundo a pesquisa, 50,3% responderam que Neymar não deveria integrar o elenco do Mundial. Outros 42% defendem a convocação do jogador, enquanto 7,7% afirmaram não saber opinar sobre o tema.

O estudo também mostra diferenças significativas de percepção entre faixas etárias, gênero, renda e regiões do país, evidenciando a divisão entre os brasileiros sobre o futuro do camisa 10 na Seleção.

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Jovens apoiam Neymar, enquanto rejeição cresce entre os mais velhos

A maior aprovação ao nome de Neymar aparece entre integrantes da Geração Z, formada por jovens nascidos no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000. Nesse grupo, 55,1% defendem a convocação do atacante, enquanto 38% são contrários.

Entre os mais velhos, o cenário é oposto. Nos grupos dos Baby Boomers (nascidos entre 1946 e 1964) e da Geração Silenciosa (nascidos entre 1928 e 1945), 76,8% rejeitam a presença do jogador na Copa do Mundo. Apenas 18,8% apoiam a convocação.

Já entre Millennials (nascidos entre 1981 e 1996) e integrantes da Geração X (nascidos entre meados dos anos 1960 e 1980), os números aparecem mais equilibrados, refletindo a polarização sobre Neymar nas redes sociais e entre torcedores da Seleção Brasileira.

Mulheres e brasileiros com maior renda lideram rejeição

A pesquisa também identificou diferenças relevantes entre homens e mulheres. Entre o público masculino, 50,2% são favoráveis à convocação do atacante, contra 41,3% de rejeição.

Entre as mulheres, o movimento é inverso. O percentual contrário à presença de Neymar na Copa chega a 59%, enquanto 34,1% apoiam a convocação.

O levantamento aponta ainda que a aceitação ao jogador diminui conforme aumenta o nível de escolaridade. Entre entrevistados com ensino superior, 62,5% responderam ser contra a convocação. Já entre pessoas com ensino fundamental, o apoio lidera, com 48,3%.

Na divisão por renda familiar, a diferença também chama atenção:

Até R$ 2 mil: 75% apoiam Neymar na Copa;

75% apoiam Neymar na Copa; Acima de R$ 10 mil: 73% rejeitam a convocação.

Nordeste lidera apoio ao atacante

Regionalmente, o Nordeste aparece como a região mais favorável à convocação de Neymar. Segundo a AtlasIntel, 57,3% dos entrevistados nordestinos apoiam a presença do jogador na Copa do Mundo de 2026.

O Norte também registra maioria favorável, com 52,3% de aprovação.

Já no Sul e no Sudeste, a rejeição predomina. No Sul, 63,3% disseram ser contra a convocação do atacante. No Sudeste, o percentual chega a 59,9%.

O Centro-Oeste registrou o maior índice de indecisos do levantamento. Na região, 38,8% dos entrevistados responderam “não sei”.

Veja os principais números da pesquisa

Total geral: 42% apoiam Neymar e 50,3% rejeitam;

42% apoiam Neymar e 50,3% rejeitam; Homens: 50,2% são favoráveis;

50,2% são favoráveis; Mulheres: 59% são contrárias;

59% são contrárias; Geração Z: 55,1% apoiam a convocação;

55,1% apoiam a convocação; Baby Boomers e Geração Silenciosa: 76,8% rejeitam;

76,8% rejeitam; Renda até R$ 2 mil: 75% aprovam Neymar;

75% aprovam Neymar; Renda acima de R$ 10 mil: 73% são contra;

73% são contra; Nordeste: 57,3% apoiam o atacante;

57,3% apoiam o atacante; Sul: 63,3% rejeitam a convocação.

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