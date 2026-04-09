Neymar na MLS? Site diz que estafe do atleta tem conversas iniciais com FC Cincinnati Estadão Conteúdo 09.04.26 19h01 O vínculo de Neymar com o Santos termina ao final de 2026 e o jogador pode estar traçando novos rumos para a carreira. Segundo o site americano The Athletic, é possível que a Major League Soccer (MLS), a liga de futebol dos Estados Unidos, seja o próximo destino do craque. Segundo o veículo, o FC Cincinnati, time do meia Evander, ex-Vasco, iniciou conversas com o estafe do atleta. O contato é preliminar e o clube americano ainda discute internamente se vale a pena investir na contratação do camisa 10 santista. No entanto, a diretoria do time da MLS sonda o interesse e as exigências de Neymar. "O clube acredita que seu poder financeiro e novas instalações seriam atraentes para um craque como Neymar", diz um trecho da reportagem do The Athletic. O que pode complicar o interesse do FC Cincinnati no camisa 10 do Santos é que o clube não possui vaga disponível para "Jogador Designado", mecanismo que possibilita salários acima do teto na MLS. Neste momento, Kévin Denkey, Miles Robinson e Evander ocupam as três vagas atribuídas pelo resto do ano, todos sob contratos de longo prazo e não devem ser comprados para abrir uma nova posição. Antes do FC Cincinnati, o Chicago Fire entrou em negociação com Neymar quando deixou o Al Hilal em 2025. Porém, o brasileiro preferiu assinar um contrato de curto prazo com o Santos, clube que o projetou para o mundo da bola. Em dezembro de 2025, o jogador renovou o vínculo com o time alvinegro para mais uma temporada. Vale ressaltar que, depois do sucesso comercial de Messi no Inter Miami, os times da MLS passaram a focar em contratar estrelas globais. Marco Reus (Los Angeles Galaxy), Son Heung-min (Los Angeles FC) são alguns dos exemplos de grandes estrelas do futebol europeu que se transferiram para o futebol dos Estados Unidos recentemente. Além disso, outro ponto a ser destacado neste movimento de mercado é a busca dos clubes em atrair mais espectadores na preparação para uma negociação de direitos de mídia em 2028 e 2029. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Neymar MSL FC Cincinnati COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com dupla Re-Pa e Águia na disputa, CBF divulga detalhes da última rodada da 1ª fase da Copa Norte Todos os jogos serão realizados no mesmo dia e horário 09.04.26 14h39 FUTEBOL Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo 08.04.26 20h24 Futebol Adversário do Paysandu, Nacional possui no elenco jogadores ex-Leão e do Papão; veja a lista Nacional-AM recebe o Papão e possui um elenco recheado de atletas que jogaram no futebol paraense 08.04.26 15h56 futebol Remo investe em tecnologia e adquire equipamento Kineo para potencializar desempenho dos atletas Clube também adquiriu sistema de GPS para monitorar desempenho em tempo real 08.04.26 13h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga Europa, Liga Conferência, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.04.26 7h00 FUTEBOL Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo 08.04.26 20h24 PAPÃP B Papão poupa titulares e vai com time alternativo contra o Nacional em Manaus De olho na Série C, Paysandu repete estratégia mesmo após revés em Rondônia, enquanto rival usa força máxima para defender liderança na Arena da Amazônia 09.04.26 8h00 futebol Lembra dele? Atacante Felipe Vizeu, ex-Remo, decide jogo na Libertadores da América Jogador, que atuou com a camisa azulina em 2025, fez o gol da vitória do Sporting Cristal sobre o Cerro Porteño 09.04.26 15h20