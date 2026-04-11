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Neymar mostra melhor preparo físico e Santos vence Atlético-MG na Vila Belmiro pelo Brasileirão

Estadão Conteúdo

Com Neymar mais participativo, atuando mais como armador, com melhor preparo físico e proporcionando bons momentos, o Santos derrotou o Atlético-MG, neste sábado, por 1 a 0, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o alvinegro paulista chegou aos 13 pontos e se afastou da zona de rebaixamento, enquanto a equipe mineira segue com 14.

As equipes começaram com troca de passes rápidos e muita velocidade, mas sem objetividade. Só aos sete minutos a primeira finalização e foi de Neymar, por cima do travessão.

O lance deixou o Atlético-MG acuado. O Santos aproveitou para pressionar e conseguiu seu gol, aos 18 minutos, com Gabriel Barbosa, mas a bola bateu no braço do atacante e foi anulado pelo VAR. O time do Santos reclamou demais e o técnico Cuca acabou expulso.

Mais na armação das jogadas, Neymar surgiu perto da área, após boa tabela, e bateu cruzado para fora, aos 25 minutos. Aos 27, o camisa 10 serviu Gabriel Barbosa, que cruzou forte para a defesa de Everson.

Aos 35, a dupla de ataque santista mudou o papel. Foi Gabriel Barbosa que serviu Neymar, que deixou a bola escapar um pouco e bateu torto para fora.

Omisso praticamente o primeiro tempo todo, o Atlético-MG só foi incomodar a zaga santista aos 37 minutos, quando Hulk finalizou e a bola bateu em Reinier. O lance animou o time mineiro, que só não abriu o placar, aos 40, porque Escobar impediu a finalização de Natanael, após bela jogada de Lodi pela esquerda. O mesmo Lodi tirou o gol de Gabriel Barbosa no lance seguinte.

O Atlético voltou totalmente diferente no início do segundo tempo, ao se posicionar todo no campo do Santos. Apesar do domínio, chances não foram criadas pelo time mineiro. Quase levou o castigo aos 12 minutos, quando Neymar iniciou a jogada e Bontempo finalizou fora na melhor jogada da partida.

O lance animou a torcida presente na Vila Belmiro, que estava quieta. E o público foi à loucura aos 18 minutos, após rápido contra-ataque. Gabriel Barbosa fez belo lançamento para Moisés, que finalizou sem chances para Everson: 1 a 0.

O Atlético foi ao ataque e forçou Brazão a fazer duas boas defesas. O Santos se posicionou para tentar os contra-ataques no final, mas não foi efetivo. Aos 50, Cuello teve a chance do empate, mas pegou mal na bola.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 X 0 ATLÉTICO-MG

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Arão, Gustavo Henrique (Oliva), Gabriel Bontempo (Tachiano) e Neymar; Rony (Moisés) e Gabriel Barbosa (Lautaro). Técnico: Cuca.

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael (Bernard), Ruan, Lyanco, e Renan Lodi; Tomáz Perez (Alexsander), Alan Franco e Victor Hugo (Cassierra); Reinier (Cauã Soares), Hulk e Cuello. Técnico: Eduardo Domínguez.

GOL - Moisés aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Escobar, Gabriel Barbosa, Luan Peres e Lyanco

ÁRBITRO - Rafael Klein (RS).

RENDA - R$ 938.762,97.

PUBLICO - 12.175 torcedores.

LOCAL - Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).

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